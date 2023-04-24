«Жду своего героя 8 месяцев!»: жена снайпера из Томска рассказала о муже – участнике СВО

Анжелика участвовала в проекте томского ОНФ - в выставке "Жены героев". Фото предоставлено героем публикации

Томичка Анжелика за 21 год брака отчасти привыкла постоянно переживать за мужа – он старший пожарный, имеет бессрочное удостоверение спасателя международного класса, медаль «За отвагу на пожаре». Срочную службу проходил в Чечне – участвовал в боевых действиях, был гранатометчиком, замкомвзвода. Когда в 2022 году в России стартовала частичная мобилизация, женщина не сомневалась, что ее супруг окажется на передовой. Так и получилось. О своем решении отправиться на СВО Константин К. объявил жене за 3 дня до отправки.

Секретное заявление в военкомат

«Он всегда был достаточно патриотичным человеком и принципиальным, и если что-то задумал, однозначно это реализует. Мы сидели и очень долго разговаривали вечером, я говорила, что для родных его решение будет шоком. Так что, по большей части, до сих пор никто не знает из близких, что он сам написал заявление и пошел по контракту», - делится с «КП-Томск» супруга бойца Анжелика.

Повестка сыну

«Сразу скажу, что в сентябре у меня был двойной шок, потому что почти одновременно пришла повестка сыну. Он у нас тоже патриот, с 5 лет говорил: «Я пойду в армию», специально брал академический отпуск на учебе, чтобы пройти срочную службу. Был оператором-наводчиком БМП-2. Я очень сильно переживала, но в итоге сыну дали отсрочку из-за того, что он сейчас очно учится», - делится томичка.

Проводы на СВО

Отъезд Константина был назначен на 27 сентября. Собирать вещи пришлось очень быстро.

«Мы успели купить все необходимое. Так как муж - человек с опытом, он прекрасно понимал, что нужно заботиться о себе в первую очередь. Нет такого у него принципа, что ему кто-то что-то должен, что государство его оденет и обует - абсолютно нет этого в голове. Поехали и собрали. Помог, опять же, ОНФ, даже медикаменты и средства личной гигиены дали. Я прям удивилась, супруг приезжает с целой сумкой, говорит, мне ребята это все дали в «Народном фронте»», - вспоминает Анжелика.

Накануне отъезда супруги приехали на их любимую дачу в Петрово, там же переночевали.

«Муж обожает просто дачу. Оттуда заехали домой, сообщили нашей дочери, у нее маленький сын трехмесячный как раз. Они повидались, и мы отправились на вокзал «Томск-2». Приезжали проводить и поддержать родственники, друзья», - говорит томичка.

С внуком - перед отъездом на СВО. Фото предоставлено героем публикации

На прощание Константин сказал жене: «Ты не переживай, я не еду умирать. Обязательно вернусь, все будет хорошо».

Учебка и передовая

Константин попал в войска специального назначения и стал снайпером. Его снова стали называть Свобода – этот позывной боец получил еще в Чечне. Достаточно долго, с конца сентября до 20-х чисел декабря, он был в учебной части и по мере возможностей регулярно звонил домой.

«Я сама почти никогда не беспокоила, потому что они много на полигоне занимались достаточно серьезно, с утра и до вечера в полевых условиях, так что сам звонил. Ну а когда они уже поехали за «ленточку», там связь была редкая. Через кого-то узнавала, передавали информацию, потому что мы, жены бойцов, общаемся, наши парни вместе, у них хороший костяк сложился. Сообщаем друг другу, что все живы, здоровы, кто-то ранен. Где конкретно находился мой муж, я узнала гораздо позже. Он был в Луганской области, Кременная», - рассказывает женщина.

По словам Анжелики, Константин очень сдержан и немногословен. У мужчины всегда один ответ: «Не волнуйся, все хорошо!».

«Мой молчун обычно говорит по телефону: «У меня все в порядке, как вы? Как дети? Как мои любимые кошки?». Вопросы только о нас. Не переживай – и все. Я спрашиваю «Как вы кушаете, поступает ли провизия?», в ответ опять: «У нас все нормально». Иногда он предупреждал, что уходит на спецзадание и пропадет недели на 2, бывало, что и на 4 недели. Как-то звонил, у него была контузия в феврале, он очень сильно заикался, двух слов связать не мог, но потом это прошло», - делится супруга бойца.

В общей сложности Константин получил три контузии и ранение, с которым попал в госпиталь.

Бои в Кременной. Фото: Александр КОЦ

«Я понимала, что что-то происходит…»

«Когда он позвонил последний раз 4 апреля, сказал: «Я в госпитале, завтра повезут в Воронежскую область». Знаю, что сейчас он в Оренбуржье находится. До этого очень долго не выходил на связь. Жены обсуждали, и я понимала, что что-то происходит. Вообще понятия не имела, что там на самом деле. И когда он позвонил, сказала: «Слушай, я так счастлива, что ты жив!», а он вдруг говорит: «Ты не представляешь, как я счастлив, что я жив!». Такая эмоция от него неожиданная для меня дорогого стоит, потому что он обычно стабильный в плане эмоций. У меня состояние мандража было долго от его слов. Расплакалась. Думаю: господи, я хочу с ним поговорить, многое сказать, но растерялась», - рассказывает Анжелика.

Сейчас Свобода чувствует себя значительно лучше. «Единственная проблема со здоровьем – это глаза, рабочий аппарат пострадал», - уточнила томичка. На этот раз у снайпера была довольно сильная контузия.

Ожидание

Константин не был дома уже 8 месяцев. Он планирует взять отпуск и, вероятно, к стандартным 2 неделям отдыха добавят время и на реабилитацию после ранения.

«Еще не думала, как буду встречать его, в такой прострации нахожусь. Точно знаю, что мы поедем на дачу и будем большую часть времени там, это 100 процентов. И он очень сильно хочет увидеть внуков. У нас несколько дней назад родилась внучка, муж еще не видел это прекрасное создание. Кстати, он пропустил и свадьбу сына. Зато поздравил очень нетипично для него: записал видеообращение прямо в день женитьбы, в ролике участвовали все ребята, которые были с ним на полигоне», - поделилась томичка.

Женщина добавила, что ожидание - это очень тяжелый труд, для которого нужна эмоциональная выдержка. Анжелика призналась, что за период разлуки с любимым она испытывала разные эмоции: он гнева до слез.

«Проживаешь разные этапы жизни, потому что мир делится на добро и зло. Иногда злишься, потом понимаешь, что надо радоваться и посылать только хорошие мысли. Сейчас я верю, что все это когда-нибудь закончится, это должно прекратиться однозначно. Я всегда говорю ему: «Не волнуйся за нас, у нас дома все замечательно, все сыты, здоровы, главное – береги себя!». Это его поддерживает, ведь он находится в гуще событий и должен понимать, что у нас все благополучно, и это благодаря ему!», - сказала жена снайпера.

Анжелика добавила, что с нетерпением ждет своего героя дома, в Томске, уже к концу текущей недели.

Читайте также «Осколки в шлеме и пули в жилете»: снайпер из Томска рассказал, как получил ранения в Кременной