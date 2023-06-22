«Загоняли в сараи и сжигали людей»: 99-летний ветеран из Томска поделился воспоминаниями о Великой Отечественной войне

Михаил Третьяков. Фото предоставлено Александром Панычем - ответственным секретарем Российского исторического общества в Томской области; экспертом томского отделения ОНФ.

Михаилу Третьякову было всего 18, когда его призвали по мобилизации в 1942-м году. 3 месяца томич обучался снайперскому делу в Барабинске под Новосибирском, затем попал в омскую танковую школу, где среди прочего освоил специальность «радист-пулеметчик». На фронт отправился старшим сержантом, дошел до Берлина. Сегодня, в День памяти и скорби, воспоминаниями о страшной войне ветеран поделился с журналистом издания «Комсомольская правда – Томск».

«На платформы погрузили, попал на 1-й Белорусский фронт в 66-ю танковую бригаду 2-й танковой армии. Когда пошли в наступление, немцы быстро отошли, в свои подготовленные окопы залегли и нас огнем поливали. Приняли решение: две 34-ки пустить в бой, чтобы выявить, откуда бьют. И попал мой танк», - вспоминает Михаил Васильевич.

Между позициями было порядка 300 метров. Русским танкистам удалось преодолеть половину пути, прежде чем наблюдавшие за ними фашисты открыли огонь. Боевые машины загорелись. Экипаж Михаила выскочил, бойцы побежали и сразу погибли, а томич скатился в небольшой овраг и чудом выжил.

«Во 2-м танке трое сгорели заживо. Только их радист бежал, на нем куртка горела, я содрал ее. Уже после войны он вернулся в часть после госпиталя – со стянутыми руками и лицом. А тогда нам дали нового механика – Виктора. С ремонта машина вышла, снова в бой, и так постоянно шли вперед», - рассказывает Третьяков.

Фото предоставлено Александром Панычем - ответственным секретарем Российского исторического общества в Томской области; экспертом томского отделения ОНФ.

Михаил вспоминает, как освобождали Варшаву, там же - лагерь смертников с русскими пленными.

«В топках до 1400 человек могли сжигать. Пепел человеческий в кучу ссыпался, вот так немцы издевались. Мы же шли не как поработители, а как освободители, хотя пара человек в нашей дивизии оказались жестокими – их сразу показательно расстреляли, так как бы приказ Сталина: «За насилие, издевательство – расстрел», -делится томич.

В Польше Михаила ранило: осколки снаряда ударили в левый бок. Из ребра пришлось удалять большой кусок металла, а маленький так и остался в почке.

«Враг понтоны делал, ночами танки грузил, часть машин даже топил, чтобы нам не достались. На подступе мина прорвала нашу левую гусеницу. Быстро со сбитого сняли и переставили, потому что сзади двигалась ремонтная бригада. Переправились, пошли в наступление. Не могли прорвать оборону, они нас так поливали, что голову не поднять», - вспоминает мужчина.

Затем на помощь подоспели несколько «Катюш», и немцев погнали дальше. Под Берлином бойцы получили команду: «20 снарядов - огонь по немецкой столице!».

«Мы в отместку за Москву как дали - земля тряслась. Этой же ночью уличных боев не было, наше командование решило показать народу, что мы уже в Берлине. Мы прошли несколько улиц в ночь: 2 танка и еще самоходка. По нам открыли огонь. Поставили машины и пушку под насыпь железной дороги с 2-х сторон, стали отстреливаться. Нашим сообщили, в каком мы квадрате, они пришли, заняли эти улицы и нас освободили», - говорит Третьяков.

Фото предоставлено Александром Панычем - ответственным секретарем Российского исторического общества в Томской области; экспертом томского отделения ОНФ.

Затем прилетел командующий 2-й танковой армии Николай Багданов, собрал всю 12-ю дивизию и сказал: «Сталин дал задание за 10 дней прорвать оборону, окружить и взять Берлин». Дело в том, что параллельно 2-й фронт открыли американцы, которые шли почти без боя, многие немцы им сдавались. Союзники успели подойти к реке Шпрее.

«Мы вышли 18 апреля, а 29-го стояли уже с танками у стен Рейхстага. Командир 1-го батальона бегал с палкой, по каждой машине бил и говорил: «Не стрелять! Начнутся переговоры». Я на рации сидел, чтобы своему командованию сразу сигнал давать. Говорили о капитуляции, чтобы с 2-х сторон зря люди не гибли», - вспоминает ветеран.

Фото: Российское историческое общество в Томской области

Получилось так, что лежавшим под забором автоматчикам не передали команду. Они открыли огонь по трем немцам, вышедшим с белым флагом на переговоры. Когда недоразумение уладили, контакт возобновили.

«Их офицера слышал по рации, сказал давайте перемирие сделаем. А наши: «Немедленно капитуляция! Если вы не согласны, мы откроем огонь, от вашего Рейхстага останется пустое место. Подписали в 6 часов утра 1 мая 45 года. А в 9 часов они начали сдаваться», - рассказывает томич.

Он также вспоминает, как каждой части заранее выдели красные знамена. Первыми флаг на Рейхстаге установили сослуживцы Михаила из 1-го Украинского фронта.

«Они на купол не поднялись, потому что его часть была разбита. Лесенку поставили – до половины флажок привязали. В это время немцы тысячами сдавались. Пленных строили их и отправляли в Советский Союз. Никого из Правительства не нашли. А потом оказалось, что в Рейхстаге был подземный ход на соседнюю улицу в их бункер», - говорит Третьяков.

Михаилу Васильевичу также запомнилось, как он с сослуживцами захотел проехать по немецкой столицу. Ребята увидели, что в одном из гаражей местный житель занимается своей машиной.

«Мы попросили нам дать машину, пообещали вернуть. Сказали, что просто проедем по Берлину, посмотрим. Он: «Только недолго, а то заглохнет, горючего мало». И мы все пятеро сели в этот автомобиль и поездили по улице, потом ему отдали», - делится воспоминаниями томич.

На одной из улиц Берлина он также наткнулся на сарай, в котором увидел гору аккуратно сложенных тел погибших. Из приготовили к кремации, но не успели сжечь.

«Немцы мертвые лежали там как дрова. Вот война шла 4 года, у них ни одного инвалида нет среди населения и раненого, потому что Гитлер распорядился таких из больницы не выпускать. Я 4 года прожил там после войны, ни одного раненого не видел», - поделился ветеран.

8 мая 1945 года подписали Акт о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил. 9-го объявили День победы.

«Мы закричали сразу: «Фляга есть спирту! Давайте всех угощать!», - говорит Третьяков.

Фото предоставлено Александром Панычем - ответственным секретарем Российского исторического общества в Томской области; экспертом томского отделения ОНФ.

Все последующие годы, в мирное время, Михаил Васильевич проработал Томской области бухгалтером, экономистом. Сегодня он поддерживает участников специальной военной операции. Через «Комсомольскую правду – Томск» ветеран передал бойцам свое напутствие.

«Сейчас вот идет спецоперация на Украине. Пусть парни знают, что русский народ - непобедимый. Я прожил 100 лет, и маленькие стычки тоже были – всегда мы одерживали верх. Воевали так, не сомневаясь в победе, хотя и были потери у нас большие. Сейчас артиста этого Зеленского надо там маленько прижать. Так что нашим ребятам - обязательно верить!», - пожелал Михаил Третьяков молодым землякам.

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