Томский ветеран Владимир Осипов стал кавалером медали в память о Прохоровском сражении

Владимир Осипов, ветеран Великой Отечественной войны Фото: Пресс-служба администрации Томской области

В честь празднования Дня России томичу-ветерану Великой Отечественной войны Владимиру Осипову вручили медаль «В память 80-летия Прохоровского сражения 12 июля 1943 года», учрежденную Белгородской областью.

Фото: Пресс-служба администрации Томской области

В этом году Россия отмечает 80-ю годовщину Курской битвы, одним из ярких событий которой стало танковое сражение на Прохоровском поле. Томичу Владимиру Осипову, принимавшему участие в Курской битве на Белгородско-Харьковском направлении, медаль по поручению губернатора Владимира Мазура вручил глава Октябрьского района Томска Сергей Лозовский.

Фото: Пресс-служба администрации Томской области

Владимир Осипов ушел на войну 18-летним юношей. В 1943 году был ранен во время танкового сражения, однако прошел боевой путь до Праги и стал участником первого Парада Победы в Москве. У Владимира Петровича — более 20 орденов и медалей.