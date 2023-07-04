«Четыре способа победить вредителя»: жительница пригорода Томска поделилась советами и лайфхаками по борьбе с колорадским жуком

Если неправильно применить средство, яд попадет на клубни и картофель будет отравленным. Фото: Денис Рябцев

В следующем году будет ровно 200 лет, как науке стали известны колорадские жуки или картофельный листоеды. В 1824-м их обнаружил и описал американец Томас Сэй. Уже десятки лет эти насекомые живут и в Сибири. Журналист «Комсомольской правды – Томск» выяснил, как сегодня справляются с опасными вредителями в регионе. Советы по борьбе с листоедом дала жительница ближайшего пригорода Светлана Чурикова.

«15 лет назад я переехала в село, поэтому мне не понаслышке знакома война с этим жуком. И я не только уничтожаю его на своем огороде, но еще и торгую в магазине специальными средствами против этого вредителя. Вижу, что примерно 80% сельчан покупают самый дешевый инсектицид – в таблетках», - рассказывает Светлана.

Фото Светланы Чуриковой

Таблетка за 17 рублей

Одна таблетка самого доступного химического препарата, уничтожающего 60 видов вредителей, стоит порядка 17 рублей. На огород их нужно несколько – в зависимости от размера участка. Средство разводят в воде.

«Практически все делают по старинке: растворили химию в ведре, окунули туда обычный веник и пошли по рядам картошки брызгать. Следующая группа людей для этих целей покупают пульверизаторы. За сезон так проходятся по всему огороду раза 3, ведь ливни частично смывают средство и эффект пропадает», - делится сельчанка.

Фото Светланы Чуриковой

Инсектициды средней ценовой категории

Существуют аналогичные химические препараты для уничтожения колорадского жука по более высокой цене: 55 рублей, 97 рублей за упаковку и выше.

«Такими средствам нужно обрабатывать кусты строго до цветения, это и в инструкции четко прописано. Но, честно скажу, я часто поражаюсь людям: картофель уже вот-вот пора собирать, а его все равно опрыскивают. Ведь это же яд, он попадает при неправильном применении и на клубни», - поделилась женщина.

Самое дорогое средство

«Есть и новая тенденция последний нескольких лет, которой следуют, скажу так, продвинутые огородники. Покупают один из видов дорогостоящего жидкого средства рублей по 600, в нем замачивают клубни еще перед посадкой. А жук же живет в грунте, он сразу такой куст обходит. В нашей семье это любимый способ», - говорит Чурикова.

Фото Светланы Чуриковой

Минус этого варианта - стоимость. По словам Светланы, урожай получается дорогим. Люди обычно садят много картофеля, так что для защиты клубней требуется несколько пузырьков с недешевым средством.

Главный плюс – надежность и простота. Обрабатывать растение нужно только один раз в сезон.

Бесплатные способы

«Есть и те, кто не верит в средства или избегает химии: берут баночки и пошли руками собирать. Это выглядит ужасно, особенно когда жуки в у них банке кишат. Но проблема этих людей чаще в том, что раствор был слишком слабым или подвела погода: не прошло суток, полил дождь, обработки будто не было, вот люди и разочаровались в средстве», - рассказала женщина.

Фото: Денис Рябцев

Светлана поделилась и лайфхаком по борьбе с вредителем. Это тоже подойдет для тех, кто не хочет платить за специальные средства и готов попробовать не очень надежный способ.

«Существуют такие сорта картофеля, которые не любит колорадский жук. Говорят, картошка этого вида не вкусная, но зато на нее зачастую жук не лезет. Такие кусты еще иногда подсаживают к обычным, чтобы отпугивать листоеда», поделилась Светлана.

Напомним, ранее «Комсомольская правда - Томск» рассказала, что в регионе начался сбор раннего урожая огурцов.

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