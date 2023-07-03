«От 500 рублей до 20 тысяч»: томичам назвали топ-4 дикоросов, за сбор которых выпишут внушительный штраф

В каждом районе области устанавливают свои сроки для заготовок лесных даров Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Сбор ягод, грибов, орехов и трав в лесах – давняя традиция россиян, которые стараются питаться натуральными продуктами. Однако рвать дикоросы тогда, когда хочется, и там, где вздумается – закон запрещает. Для нарушителей предусмотрено наказание. Какое именно и за что конкретно, изданию «Комсомольская правда – Томск» рассказала начальник отдела воспроизводства лесов регионального департамента лесного хозяйства Олеся Парахина.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

«Согласно областному закону №205-ОЗ, допускается заготовка и сбор гражданами для собственных нужд определенных пищевых лесных ресурсов и лекарственных растений. Это дикорастущие плоды, ягоды, орехи, грибы, семена, березовый сок, черемша, щавель, побеги папоротника и подобные ресурсы. Отдельно лесохозяйственный регламент ТО определяет сроки и правила заготовки для брусники, клюквы, черники и кедрового ореха», - рассказывает специалист.

Если эти лесные дары собирать не в установленное время, можно получить внушительный административный штраф: от 500 до 20 тысяч рублей. Такие меры наказания предусмотрены в части 3 статьи 8.26. КоАП РФ.

«Физическим лицам, попавшимся лесоинспектору, придется заплатить от 500 до 1 тысячи рублей. Должностным – от 1 до -2 тысяч. А вот юрлицу выпишут штраф от 10 до 20 тысяч рублей. Кроме того, будут конфискованы орудие совершения правонарушения и вся заготовленная продукция», - уточняет Олеся Николаевна.

Конкретные правила сбора дикоросов департамент лесного хозяйства определяет каждое лето заново. Сроки устанавливают в зависимости от того, какая информация поступает от лесничеств – филиалов ОГКУ «Томсклес». Прежде всего учитывается степень созревания растений – их так называемая физиологическая спелость.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

«В этом году комиссия по определению сроков заготовки пищевых лесных ресурсов уже утвердила сроки сбора черники. В южных районах региона он стартует уже через пару недель», - говорит специалист.

Это первый дикорос из топ-4, за сбор которого в неположенное время и в неположенном месте полагается штраф.

На территории региона чернику можно будет законно заготавливать с 20 июля - в Кожевниковском, Первомайском, Томском, Асиновском, Зырянском, Шегарском лесничествах, в Северске и Томске. С 25 июля сбор этой ягоды стартует и в северных районах - Александровском, Верхнекетском, Бакчарском, Каргасокском, Кривошеинском, Колпашевском, Молчановском, Парабельском, Тегульдетском, Чаинском лесничествах, а также в Стрежевом и Кедровом.

Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Остальные места в топ-4 делят между собой брусника, клюква и кедровый орех.

«Сроки сбора этих дикоросов также будут определены на основании фенологических данных. Они станут известны уже в этом месяце, в конце июля», - добавила начальник отдела воспроизводства лесов.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Томск» рассказала, что в 2023 году экспорт кедровых орехов из региона вырос в 1,5 раза

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