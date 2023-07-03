«Куски металла летят в прицел»: томский снайпер рассказал, как тепловизор спас ему глаза при разрыве снаряда

Теплоприцел послужил щитом для томича на СВО. Фото предоставлено героем публикации

Зловещий свист вражеского снаряда, холодок по телу и мощный звук разрыва рядом. Куски металла летят в лицо томскому снайперу, но попадают в прицел, в который в этот момент боец высматривает противника. Тепловизор, послуживший в решающий миг щитом – подарок участнику СВО от земляков. Эту историю журналисту «Комсомольской правды – Томск» рассказал соорганизатор сообщества «Все для фронта 70» Руслан Устьянцев.

Прицел, словФото предоставлено героем публикации

«Тепловизор мы передали нашему земляку на передовую несколько месяцев назад. За это время дорогостоящая техника, деньги на покупку которой собирали томичи, успела отлично послужить. И вот, на очередном выходе она как бы приняла удар на себя, заслонив и не дав осколкам угодить в голову» – рассказывает Руслан.

Томский снайпер выполняет сложнейшие задачи в составе отдельного штурмового батальона. Уже не единожды боец был ранен, но каждый раз восстанавливал здоровье и возвращался на позиции. Сейчас он снова находится в госпитале. Там, выбрав свободную минуту, военный записал видео, в котором и рассказал свежую историю о спасительном подарке.

Фото предоставлено героем публикации

«Прицел служил мне верой и правдой, помогал уничтожать нацистов. Но в один прекрасный момент получилось так, что на выполнении боевой задачи наблюдал огневые точки противника через этот прицел, и прилетело несколько снарядов. Благодаря ему мои глаза остались в целости», - комментирует за кадром снайпер, показывая тепловизор.

На кадрах видно, что технику посекло осколками как минимум в трех местах. К большому удивлению бойца прицел после случившегося остался исправным.

Фото предоставлено героем публикации

«Парень прислал много слов благодарности землякам. Передал, что его дух и боевой настрой не сломить, что победа будет за нами. А мы продолжаем подготавливать и отправлять на Донбасс технику и другую помощь, у нас есть списки новых запросов от томских ребят», - сказал Руслан Устьянцев.

Он добавил, что сейчас военнослужащим-томичам остро требуется внедорожный транспорт. Активисты проекта «Все для фронта 70» ищут тех, кто готов предоставить полноприводные автомобили или квадроциклы. На них бойцы смогут доставлять продукты, боеприпасы, вывозить раненых.

«Как и в случае со снайпером и прицелом, колесная техника тоже будет спасать жизни. Большую надежду мы возлагаем на патриотически настроенных владельцев автосервисов, которые безвозмездно могут подготовить машины для переправки на передовую. Их очень ждут наши ребята», - пояснил Устьянцев.

Добавим, что проект «Все для фронта 70» создали в Томске по инициативе «Ассоциации ветеранов разведки и спецназа» при поддержке «Народного фронта». Активисты работают по двум направлениям. Во-первых, они собирают и отвозят землякам на передовую то, что требуется на постоянной основе. Во-вторых, оказывают адресную помощь. На сегодняшний день сформирован сводный список запросов от 18 подразделений, в которых служат томичи.

Чтобы поддержать томских бойцов, нужно перейти в Telegram-канал благотворительного проекта.

Напомним, ранее замполит роты с позывным Геолог перечислил журналисту «Комсомольской правды – Томск», чем можно помочь военным.

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