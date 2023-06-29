«Боевой кот Патрон»: у томских танкистов появился хвостатый сын полка

Шефство над пушистым сослуживцем взял томич с позывным Гомер. Фото: ОНФ по Томской области

В полку танкистов прибыло: ряды томских бойцов в зоне спецоперации пополнил кот Патрон. Земляки обнаружили его, когда приехали на свои позиции, располагающиеся вблизи одного из населенных пунктов ЛНР. Подробности о службе хвостатого сына полка узнавала «Комсомольская правда – Томск».

«Когда ребята нашли котика, они сразу решили приютить его у себя. Была еще весна, поэтому животное обрадовалось тому, что его обогрели. Парни накормили кота и придумали «боевую» кличку», - рассказывает координатор ОНФ Владимир Погудин.

Шефство над пушистым сослуживцем взял томич из 90-й танковой бригады с позывным Гомер. Осенью 2022 года парня мобилизовали, на Донбассе он стал командиром танка. Отслужив примерно полгода, военный приехал домой в отпуск, здесь рассказал землякам о новом боевом товарище - Патроне. Узнав про необычного кота, горожане стали передавать для него презенты.

Фото: ОНФ по Томской области

«Томичи прямо прониклись историей о том, что танкисты приняли в свои ряды котика. Люди начали приносить в штаб «Народного фронта» вкусняшки с просьбой передать Патрону. Если раньше мы отправляли в бригаду Гомера масксети, палатки, спальники, генератор и тому подобное, то теперь послали еще и шлейку, корм и переноску», - делится активист.

Погудин уточнил, что, будучи на побывке, Гомер зашел в офис ОНФ, поблагодарил за регулярные посылки и передал новый список того, в чем нуждается подразделение. Томич признался, что особенно трогают бойцов его бригады письма и детские рисунки – их военные развесили прямо в блиндаже.

Фото: ОНФ по Томской области

«Все ваши письма прочитал. Так радует, что люди нас поддерживают. Спасибо большое от пацанов за то, что помогаете, собираете посылки. Без вашей поддержки мы никуда», - написал на днях землякам Гомер. А недавно он прислал еще и снимок, на котором запечатлен важный и серьезный Патрон.

На фотографии видно, что серо-белый кто сидит на гусенице танка и пристально всматривается вдаль. Нет сомнений, что в этот момент бесстрашный сын полка выслеживает врага, оберегая своих сослуживцев. Впрочем, по словам бойцов, лучше всего кот справляется с другой задачей – он отлично поднимает ребятам настроение в минуты отдыха.

Фото: ОНФ по Томской области

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Томск» рассказала, что найденная в зоне СВО овчарка спасает бойцов, предупреждая их о дронах.

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