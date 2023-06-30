«Рекордные полсуток в сети»: томичи рассказали, сколько времени сидят в соцсетях ежедневно

Жители Томска тратят на сети от 1 до 12 часов в сутки Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Сегодня наши сообщения мгновенно доставляются адресатам через многие километры. К этому томичи, как и остальные россияне, привыкли за довольно короткий отрезок времени. Они настолько полюбили соцсети и мессенджеры, что с 2010 года стали ежегодно отмечать Всемирный день социальных сетей. Он приходится на 30 июня. Сколько времени на интернет-общение и просмотр сетевого контента тратят томичи сегодня – выяснила «Комсомольская правда – Томск».

Рекордсмены по недолгому пребыванию в сетях: 60 минут

Минимальная продолжительность ежедневно затрачиваемого времени на сети – 1 час. Такую цифру назвали те томичи, которые меньше других общаются по интернету.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Порядка 60 минут в день уходит на переписки у Романа Фокина.

На просмотр роликов и общение 43-летняя томичка Алена Ф. тратит в среднем пару часов в сутки. Она опасается негативного влияния сотовой связи и интернета на здоровье.

Юлия Яушева тоже призналась, что отводит для мессенджеров не более 120 минут, так как постоянно занята делами по хозяйству.

35-летняя Надежда Р. тоже пользуется мобильником 2, иногда - 3 часа в день.

«Я все время работаю или ухаживаю за животными, поэтому бываю в интернете нечасто. Даже когда есть такая возможность, я сразу думаю, что вместо сидения у экранов могу сделать маникюр, педикюр или пошить что-то, так что я в принципе не каждый день в сетях», - уточнила Надежда.

Эта группа опрошенных выделила 2 причины своего относительно слабого интереса к мессенджерам: нехватка свободного времени и стремление минимизировать негативное воздействие техники на здоровье.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Средний показатель: 240 минут

Предпринимательница Светлана Чурикова говорит, что для решения рабочих моментов и для оргдеятельности в чатах ей достаточно 3 часов в сутки.

Домохозяйка Елена М. посвящает сетям до 4 часов ежедневно. По большей части девушка черпает оттуда полезную информацию для себя и своего ребенка.

Наталья Александровна А. призналась, что пользуется мессенджерами по 3 часа. Женщина ведет хозяйство, летом часто занята на огороде.

Несколько офисных работников областного центра ответили, что их суточная норма пребывания в социальных сетях - 4-5 часов.

Рекорд по сидению в соцсетях: 12 часов

Среди юных томичей немало тех, кто посвящает интернет-общению четверть суток и больше.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

17-летняя Диана Т. проводит в мессенджерах от 5 часов в день. Ее сверстница Полина – около 7.

Рекордсменом среди опрошенных изданием стал Владимир Геннадьевич П. 44-летний мужчина занимается организацией общественной деятельности, поэтому он online с утра и до самого вечера.

«У меня специфическая работа - она напрямую связана с соцсетями. Общаясь с коллегами, я провожу в гаджетах не менее 12 часов в день», - признался томич.

Фото предоставлено Владимиром Погудиным

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Томск» провела опрос на тему "Чего не хватает в городе томичам".

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