«Постройте аквапарк и ровные дороги»: жители Томска перечислили, чего им не хватает в городе

По мнению горожан, в Томске - недостаток качественных дорог, домов, транспорта и мест отдыха Фото: Анна Ковалёва

Опрос «КП-Томск» показал, что проблемой номер 1 для томичей сегодня являются плохие дороги. О них упомянуло подавляющее большинство респондентов.

Боли водителей и пассажиров

«Когда дороги ремонтируют, хотелось бы, чтобы выемки не оставляли. В районе переулка Совпартшкольный и проспекта Ленина такая беда, и на Московском тракте. Вилюйская тоже разбита. И еще не хватает работающих ливневок» - пожаловалась жительница Томска Татьяна П. О проблеме с дорогами рассказали еще четверо опрошенных – это женщины разных возрастов, которые не первый год ездят на машинах по областному центру.

Фото: Анна Ковалёва

По мнению Юлии А., отсутствие качественных проезжих частей усугубляет плохое освещение. «Меня удивляет, что в Казахстане - Павлодаре, Караганде - я видела, как отлично освещены даже отдаленные уголочки районов. А у нас, можно сказать, только в центре достаточное освещение», - сказала 30-летняя томичка.

«Мест парковочных по городу точно не хватает, очень мало. А вечером еще и транспорта не хватает. Я после 21 часа с Комсомольского проспекта уехать не могу толком, долго жду, рейсов на линии надо сделать побольше в такое время», - говорит жительница Томска Майя.

«Мне нормальных, чистых автобусов не хватает. Я вчера рукавом окно задела в маршрутке, одежда моментально грязная стала. И кондукторов почти нет, это неудобно. Такси зачастую не лучше – сегодня 50 минут ждала», - поделилась Наталья К.

Фото: Анна Ковалёва

Томичам не хватает комфортных домов

«В Томске аж 60% - частный сектор. При этом он явно недостаточно газифицирован. Например, на Степановке газ есть только частично», - рассказала Татьяна Ланина.

Еще одна молодая женщина, Арина, посетовала на то, что город застроен жилыми домами эконом-класса. «Я считаю, что у нас не хватает недвижимости бизнес-класса с красивыми площадками и комфортными стоянками», - сказала томичка.

Фото: Анна Ковалёва

Запрос на качественное благоустройство

В предвкушении потепления томичи все больше говорят о том, что в Томске не достаточно организованы условия для отдыха. О нехватке рекреационных площадок и лавочек заявила томичка Любовь Шульгина. По ее мнению, в городе не обустроить зоны отдыха для людей разных возрастов.

Про отсутствие уличных туалетов рассказала Юлия Владимирова. «Я была в Москве, там с этим вопрос уже отлично решен. Везде стоят чистые и комфортные туалеты, их даже искать не приходится, очень удобно, и запаха в них нет никакого», - поделилась Юлия.

Сразу несколько томичей заявили, что мечтают о тех временах, когда в Томске появятся обустроенные пляжи. «Чтобы они были чистые, с условиями для отдыха, с кабинками для переодеваний, ну и с туалетами. Ни берег Томи, ни озера толком не обустроены. Мы в Тимирязевское ездим на озеро и в другие места, там тоже никакого благоустройства», - рассказывает Елена.

Фото предоставлено героем публикации

«Пляжей, эстетичности, чистоты, красоты и парков у нас не хватает», - сказала Елена Белова.

«Мне всего в Томске хватает», - заявил таксист Геннадий. Парень подумал еще полминуты и добавил: «Вот аквапарк бы еще сделали, и тогда будет отлично».

Фото предоставлено героем публикации

С парнем сошлась во мнении пенсионерка Людмила Геннадьевна. «Хотелось бы, чтобы в нашем Томске тоже появился классный, большой аквапарк», - сказала женщина. Она призналась, что из-за отсутствия такого развлекательного объекта в родном городе ей приходится возить внучек в Новосибирск.

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