«Куда сходить на выходных»: известная томичка Елизавета Кузьмина рассказала, как смогла развить популярный блог о культурном досуге

В сетях томичка развенчивает миф о том, что в провинции некуда сходить. Фото предоставлено героем публикации

Известный в Томске блогер Елизавета Кузьмина достаточно легко нашла свою тематическую нишу в соцсетях. Заведя в 2014 году аккаунт в соцсети, она начала освещать культурную жизнь родного города – рассказывать, на каких мероприятиях побывала сама. О событиях девушка знала многое благодаря специфике своей работы. Для части местных жителей блог Елизаветы стал своеобразным открытием. Почему – Кузьмина рассказала журналисту «Комсомольской правды – Томск».

«Многие томичи думают, что в провинциальном городе толком некуда сходить. Когда они находят мой блог, понимают, что ошибались. Этим я и полезна для своих подписчиков – рассказываю о событиях, связанных с культурой, историей. Мои темы находят отклик, потому что духовное наполнение для нас тоже важно», - говорит Елизавета.

Фото предоставлено героем публикации

Посты девушки ярко демонстрируют, насколько увлекательные мероприятия регулярно проходят в областном центре. Университетские вечеринки и пикники, фестивали, познавательные лекции, экскурсии, семинары – об этом рассказывает популярная томичка. А еще она показывает любопытные гастролокации.

Фото предоставлено героем публикации

«Мне не сложно про это говорить, потому что почти не приходится специально искать темы. Я заведую отделом культурного наследия и работы с сообществом ТПУ. Раньше занималась культурно-просветительской деятельностью в библиотеке им. Пушкина. Так что это моя сфера, и мне проще собрать информацию учреждений и отдельных арт-группировок, назову так», - поясняет томичка.

Фото предоставлено героем публикации

Сейчас Елизавету называют блогером, но на заре соцсетей этой формулировки еще не было в обиходе. Девушка была просто пользователем, который активнее многих других вел свою страницу. Кузьмина замечала и показывала интересное в жизни Томска, делала обзоры, публикации о себе с различными интеграциями в стиле lifestyle.

«Если говорить про сегодняшнюю блогерскую деятельность, мне больше интересен Telegram, я вижу в нем перспективы. Нравится конкретно формат кратких анонсов, где я могу рекомендовать своим подписчикам, куда сходить. Я стала выкладывать это, когда люди начали спрашивать: «А как узнать заранее? Почему мы только по факту видим, что ты уже на мероприятии?», - делится Елизавета.

Девушка поняла, что из большого количества информации в различных пабликах многим сложно вычленить самое главное и интересное. Именно поэтому она добавила в контент канала анонсирующие дайджесты «Куда сходить на выходных?».

Фото: Telegram-канал Елизаветы Кузьминой

Вскоре стали подключаться партнеры. Кузьмина начала размещать ту рекламу, которая содержит полезную информацию: о коммерческих мероприятиях, развивающих курсах, вакансиях.

«Постепенно блоги стали приносить мне прибыль. Например, Telegram – не менее 20 тысяч рублей в месяц. Я оформилась как самозанятая. Однако для меня сети - это все же хобби, дающее бонус. Основное мое занятие – руководить на работе», - уточняет томичка.

Продумывая дальнейшее развитие аккаунта, Елизавета решила начать его рекламировать, чтобы увеличить количество подписчиков.

«Саму концепцию, тематику менять я не вижу смысла, потому что мой канал хорош тем, что это конкретные анонсы, все по делу. Хочется этим делиться», - добавила известный блогер.

Фото предоставлено героем публикации

Наращивая аудиторию, Елизавета Кузьмина собирается все большему числу людей рассказывать о том, как разнообразно можно проводить культурный досуг в Томске.

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