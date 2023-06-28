«Недострой за 330 млн рублей»: в ОНФ рассказали о самой проблемной школе Томской области

Сейчас здание находятся в недопустимом техническом состоянии, поэтому находиться в стенах школы опасно. Фото: ОНФ по Томской области

Еще 3 года назад в селе Корнилово под Томском должна была появиться новая общеобразовательная школа. Получив 100 миллионов рублей, строители приступили к ее возведению. Однако вскоре региональное управление Следственного комитета обнаружило, что выполненные работы не соответствуют нормативам и проектной документации. Сейчас здание находятся в недопустимом техническом состоянии, поэтому находиться в стенах школы опасно. Стоит ли ждать разморозки объекта – выясняла «Комсомольская правда – Томск».

Фото: ОНФ по Томской области

Школу возводили на ленточном фундаменте. К сегодняшнему дню он лопнут уже в нескольких местах. Сейчас специалисты пытаются найти решения, как исправить ошибки строителей. Пока чиновники анонсировали новую дату открытия школы: 1 сентября 2024 года. То, что сроки будут соблюдены, ставят под сомнение эксперты томского отделения «Народного фронта». Дело в том, что проект заморожен не только по техническим причинам.

«Пожалуй, это самая проблемная школа нашей области. По ней бесконечно идут судебные тяжбы и экспертизы. Завели даже уголовное дело на 4 чиновников и руководителя фирмы-подрядчика. Недавно еще и прораба обличили в воровстве стройматериалов на 500 тысяч рублей», - рассказал координатор ОНФ Владимир Погудин.

Фото: ОНФ по Томской области

Он отметил, что, даже если стройку расконсервируют и дело доведут до конца, это не закроет потребности села Корнилова. Мест для школьников все равно будет не хватать, так как пригород активно развивается.

«В старой школе сейчас учатся около 800 детей, а рассчитано лишь на 180 мест. Изначально нужно было строить школу на 600 мест, но власти в свое время не стали тратиться на новый проект. Итог: непонятно на что пустили деньги!», - недоумевает Погудин.

Он рассказал, что представители ОНФ уже не единожды выезжали на место стройки с экспертизой. В прошлый раз они констатировали, что за месяц никаких видимых изменений на площадке не произошло, лишь появился забор.

«Видно, что на фасаде не доделан сайдинг, хотя облицовку хотели убрать. И других работ не проводилось, кран и вся стройка в рабочий день стоит без движения, и так уже почти год», - сказал Владимир Геннадьевич.

Фото: ОНФ по Томской области

По его словам, власти зарезервировали на достройку еще 230 миллионов рублей из областного бюджета. Сейчас проходит экспертиза объекта, которая может затянуться до осени. Посмотрят, насколько прочный фундамент. По результатам технических исследований решат, можно ли достраивать эту школу

«Сейчас проводится независимая экспертиза, потом будет еще государственная. Я думаю, что она будет готова не раньше сентября 2023 года. Говорили, что этой осенью дети пойдут тут в школу, но это просто безумие, ложная информация. Только если на сентябрь следующего года, и то при том раскладе, если экспертиза покажет, что возможны положительные решения. Иначе надо будет сносить и строить новую», - пояснила Елена Соколовская председатель профсоюза работников образования и науки Томского района, член регионального штаба ОНФ.

Фото: ОНФ по Томской области

Если экспертиза даст добро, то разработают проектно-сметную документацию на достройку этой школы. Затем объявят аукцион, выберут подрядчика и приступят к работе. Каждый из этапов займет достаточно продолжительное время.

«Бюро расследований «Народного фронта» будет добиваться достройки этого объекта и возведения новой школы, чтобы всем корниловскимцченикам хватило мест», - заверил Владимир Погудин.

Он добавил, что ситуация с корниловским недостроем – громкая и знаковая. В ОНФ собираются передать эту историю в Министерство просвещения Российской Федерации.