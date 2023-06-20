В Томской области потратят 2,2 миллиардов на капремонт школ

В Томской области на капитальный ремонт 19 школ потратят 2,2 миллиарда рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томской области на капитальный ремонт 19 школ потратят 2,2 миллиарда рублей. Ремонт пройдет в образовательных учреждениях Томска, Томского, Зырянского, Колпашевского, Первомайского, Молчановского, Чаинского и Асиновского районов.

«Основные ремонтные работы в школьных зданиях стартовали весной и должны быть завершены к 1 сентября», - отметили в пресс-службе администрации Томской области.

Впрочем, в некоторых школах ремонт продлится до декабря этого года. В восьми школах ремонтные работы начали еще в прошлом году. А в школе №16 Томска и в школе села Новониколаевка Асиновского района ремонт уже завершили.

Кроме того, еще по 26 школам ведут проектные работы.

Напомним, что на ремонт здания Томского музыкального колледжа потратят семь миллионов рублей.