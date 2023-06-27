«Могилы, бутылки и шины»: томские общественники рассказали, что можно увидеть на прогулке в Петровском кедраче

Фото: ОНФ

Старые венки и другой кладбищенский мусор, здесь же бутылки, шины, строительные отходы. Это то, что сейчас можно увидеть, прогуливаясь по Петровскому припоселковому кедровнику. А еще можно заметить высохшие деревья. Они стоят прямо у поселка, что повышает риск распространения огня при пожаре. Почему памятник природы областного значения оказался в таком плачевном состоянии, журналисту «Комсомольской правды – Томск» рассказали эксперты ОНФ.

«Уже 10 лет администрация Зоркальцевского сельского поселения не может решить проблему ограждения Петровского кладбища, граничащего с особо охраняемой природной территорией. Причина: нет согласованности между местными властями и региональным департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды», - говорит депутат Законодательной Думы Томской области, член регионального штаба «Народного фронта» Екатерина Родионова.

Фото: ОНФ

Из-за того, что границы территорий так и не определили, по словам Родионовой, идет самозахват особо охраняемой зоны: неконтролируемое захоронение людей на местном кладбище.

«Я побывал в кедровнике, сам убедился: строения там ставят непонятные, новые могилки появляются, всюду кучи отходов, даже прямо под табличкой. Местные жители проводят субботники, а свалки так и растут. Все это выглядит, мягко говоря, не лучшим образом на территории памятника природы. И рядом с ней, вдоль дороги, тоже мусор. Никто не принимает должных мер по его уборке и поиску нарушителей», - сказал координатор ОНФ Владимир Погудин.

Благодаря обращениям «Народного фронта» в ответственные инстанции департамент провел выездное совещание и зафиксировал нарушения.

Фото: ОНФ

«Материалы проверки направили в прокуратуру для принятия мер по понуждению администрации Зоркальцевского сельского поселения к ликвидации свалок, а также прекращению захоронений на территории памятника природы», - сказал активист.

Пожаловался Погудин и на то, что лес атаковал вредитель, из-за чего некоторые деревья засохли. Они стоят рядом с поселком, поэтому здесь повышен риск распространения огня в случае пожара.

«Красивый, плодоносный кедрач, где много шишек, съедает Союзный короед. Уже не одно огромное дерево засохло, они стоят без хвои рядом с Петрово. При пожаре могут быстро загореться. Рядышком сухая трава, это тоже опасно», - рассказывает Владимир.

Фото: ОНФ

Екатерина Родионова пояснила что деревья не спасают из-за того, что они не являются государственным лесным фондом.

«Стоят на неразграниченных землях, по сути, без хозяина. И меры борьбы с союзным короедом, которые принимает департамент лесного хозяйства, на эту территорию не распространяются. Такая коллизия. Но короед не разбирается, где чьи полномочия, он просто ест деревья. Что с этим делать – пока ответа мы не получили», - пояснила Родионова.

Проблему можно было бы решить, передав кедровник в состав лесного фонда. Такой опыт в Томском районе есть. Как говорят в ОНФ по этому поводу, здесь главное - желание и воля властей.

«Мы несколько лет направляли запросы в самые разные ведомства - департамент ЛХ и ПРиООС, администрацию района, сельского поселения. Все по кругу идет, одни перекладывают ответственность на других, а ситуация не меняется», - сказал Владимир Погудин.

Он добавил, что в свое время статус памятника природы Петровскому припоселковому кедровнику присвоили благодаря стараниям ОНФ. Если бы этого не произошло, то сейчас, по словам Погудина, кедрач был бы на треть вырублен и застроен коттеджами.

В конце 2022 года по инициативе «Народного фронта» кедровнику присвоили имя известного томского эколога Сергея Жабина. Еще в декабре по этому поводу Екатерина Родионова написала в своем Telegram-канале: «На нас теперь ответственность, кедровник должен стать образцом ответственного отношения и любви к природе. Иначе, как говорил Иваныч: «Ребята, вы доиграетесь!».

На сегодняшний день общественники ОНФ продолжают добиваться определения границ кедровника и включения его в состав земель лесного фонда.

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