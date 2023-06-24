В Томске сняли фильм о скончавшемся блогере и журналисте Александре Сакалове

В часовой фильм вошли воспоминания коллег Сакалова и видео с его участием. Фото: Telegram-канал "ТВ2. Новости Томска и Сибири"

Яркими воспоминаниями о блогере и журналисте Александре Сакалове поделились его коллеги в фильме режиссера Дениса Бевза. Картину представили накануне в зрелищном центре «Аэлита» - на 40-й день после смерти известного томича. На вечере памяти побывал журналист «Комсомольской правды – Томск». Всего собралось более полусотни человек.

Снявшаяся в фильме журналистка Юлия Корнева отметила: «Мы проводили большую часть жизни вместе, в том числе досуг, даже отпуск». Эти слова дают понять, насколько много воспоминаний связаны с Александром у его коллег. Сакалов много лет проработал оператором в телекомпании «ТВ2». Пробовал себя и в полнометражных художественных картинах.

«Был ярким, добрым… Это дурацкое слово «был». Вообще он из семейства ежей: колючий снаружи, но очень мягкий внутри. Чудесное, замечательное чувство юмора», «Было понятно, что этого человека легко обидеть, хотя он, конечно же, не подаст виду. При этом и сам смешной, и умеющий смешить других», - так описали Сакалова коллеги.

Фото: фильм Дениса Бевза

Журналисты рассказали, что Александр обожал ездить в экспедиции. В самых удаленных сибирских уголках не раз попадал в экстремальные ситуации. В них умел поддержать и успокоить тех, кто оказывался рядом.

Фото: Telegram-канал "Экспедиции Юлии Корневой ТВ2"

«Его манила такая работа, это была его стихия – приключения. Мы с ним и по болоту лазили, и ехали в кузове трактора 4 часа через тайгу по страшной грязи, чтобы снять отрезанную от большой земли деревню Францево, куда только раз в месяц отправляли трактор», - поделилась журналистка Мелани Бачина.

Посреди тайги машина забуксовала. Мелани очень боялась, что появятся медведи.

Фото: фильм Дениса Бевза

«Не переживай, мы не закапываемся, все будет хорошо. В крайнем случае - заночуем здесь. Посмотри, какое звездное небо!», - смеясь, сказал Бачиной легкий и романтичный оператор.

Однажды съемочная группа побывала у лесных ненцев. Александр давно мечтал увидеть и снять оленей. Первая встреча с ними оказалась неожиданной. Юлия Корнева рассказала, что животные подошли к уличному туалету, когда в нем был Александр. Не зная, чьи именно приближаются шаги, он несколько раз крикнул: «Занято!». Затем со смешными репликами забежал в помещение, схватил камеру и целый час снимал парнокопытных на стойбище.

«Я не думал, что моя встреча с оленем произойдет именно так!», - признался Сакалов коллегам.

Фото: фильм Дениса Бевза

Юлия поделилась и другими смешными историями. Когда томичи отправились на съемку лесного пожара на вертолете, Александр выставил свой сапог в открытый люк, обувь вырвало из рук ветром.

«Команда выходит из вертолета, Сашка начал прыгать в одном носке по болоту. Потом все выстроились, начальник спросил: «А с этим что? Выдать ему сапоги!», - рассказала Корнева.

Однажды ей пришлось сильно ругать оператора в редакции. Журналисты слышали крик, спросили парня: «Что случилось?».

«Санька ответил: «Вы знаете, это как в семье – постоянно обычный секс, а бывает раз в месяц жесткий секс, вот это был он. И вся редакция грохает со смеху, и я в том числе», - поделилась Юлия.

Фото: фильм Дениса Бевза

В телекомпании Сакалов записал первый в своей жизни стендап. Об этом его попросила Корнева, когда часть группы отстала от своих, возвращаясь на снегоходе из глубинки.

«Самое страшное, что может произойти на это участке, произошло: у нас закончился бензин. Если нас будет медведь есть, мы будем снимать», - сказал Александр на камеру.

Талантливый парень гордился тем, что его реплика вошла в телесюжет, потому что обычно операторы остаются за кадром и, как говорят на телевидении, сливаются со штативом. После этого случая Сакалов стал вести себя на съемках активнее.

Фото: Альянс независимых региональных издателей

Для Натальи Тарасовой события, связанные с Александром, стали точками личного роста. Бывшая коллега оператора призналась, что училась у него быть наблюдательной и находить интересные истории для сюжетов. Однажды Александр подсказал ей взять интервью о любви у дворника. Старик вдруг стал отвечать не только на русском, но также на английском и французском языках. Ролик быстро стал вирусным.

Когда закрыли компанию, Сакалов завел Telegram-канал, на котором продолжил освещать жизнь города.

«Как блогера его полюбил весь Томск. Очень удивительно, что он, хоть и не томич, а стал совсем томским, родным для Томска», - сказал бывший главный редактор «ТВ2» Виктор Мучник.

Фото: Telegram-канал "Але, это Сакалов"

Как-то Александр увидел на улице играющую на флейте девочку, которая зарабатывала деньги на музыкальный инструмент. Снял и выложил короткий ролик. Земляки посмотрели и за 3 дня собрали юной томичке необходимую сумму. В своем канале он поднимал и более серьезные вопросы. По словам коллег, Сакалов мог чувствовать боль других людей и умел об этом рассказывать.

«Он находил очень много проблемных тем, ему писали люди поэтому. Начиная с очевидного «У меня в доме нет воды, не вывозится мусор, помогите» и заканчивая случаем с внуком, который пробрался к бабушке в ковидарий медсанчасти №2», - напомнила журналистка Валентина Анкудинова.

Писатель и журналист Сергей Мальцев подчеркнул, что Сакалов был профессионалом с огромной буквы. Вероятно, поэтому до конца не смог перестроиться на новый формат работы.

«Для него потеря профессии была самой большой трагедией, которая вышибает из-под тебя смысл существования. Он пытался с этим справиться. Потеряв возможность работать журналистом, он стал самым успешным блогером нашего города. Но, видимо, и это не помогло ему сохранить себя», - сказал Мальцев.

В конце фильма прозвучали трогающие до слез слова одного из коллег Александра: «Я не скажу: «Спи спокойно», потому что ты человек неспокойный. И там, куда ты ушел, уже много наших. У тебя будет хорошая компания».

Фото: Анна Ковалёва

Напомним, Александр Сакалов скончался ночью 15 мая в Томске. Ему было 42 года.

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