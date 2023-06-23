С 26 июня горячую воду отключат более чем в 50 домах в Октябрьском и Советском районах Томска

В Томске продолжаются плановые отключения горячей воды Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Томске продолжается подготовка к новому отопительному сезону, а вместе с этим – и плановые отключения горячей воды. На следующей неделе отключения пройдут более чем в 50 жилых домах, которые расположены в Октябрьском и Советском районах Томска.

С 26 июня по 10 июля горячей воды не будет:

деревня Эушта, Береговая улица, 3, 5, 7,

Трудовая улица, 22/1.

С 26 июня по 17 июля отключения пройдут по адресам:

проспект Фрунзе, 119Е, 123, 123/1, 125, 127, 131, 131/1, 133/1, 216, 220, 222, 226, 230,

улица Кулагина, 3, 7, 9, 11/1, 17, 23, 25, 27, 29, 31,

Трамвайная улица, 1, 5,

Совхозная улица, 2А,

Фруктовый переулок, 16, 28,

улица Елизаровых, 68, 70, 76/1,

улица Салтыкова-Щедрина, 37.

С 29 июня по 20 июля горячую воду отключат:

Белозерский переулок, 1, 3, 8Б, 8В,

Белозёрская улица, 8А, 8Г,

Партизанская улица, 2, 3А, 4, 5, 8,

Соляной переулок, 17,

улица Пушкина, 25Б, 27Б, 27Г, 27Д, 27Е, 27литЗ,

Дальне-Ключевская улица, 66.

Напомним, что с пятницы по воскресенье участок Комсомольского проспекта перекроют из-за ремонта теплосетей. А новую школу на Демьяна Бедного подключат к теплоснабжению после реконструкции сетей.