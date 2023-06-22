Новую школу на Демьяна Бедного в Томске подключат к теплоснабжению после реконструкции сетей

Завершить строительство планируют к осени Фото: Пресс-служба администрации Томской области

Сейчас специалисты АО «ТомскРТС» проводят реконструкцию тепломагистрали на улице Ивановского, информирует администрация Томской области. Они заменят более 300 метров надземной теплотрассы, при этом ее пропускную способность увеличат за счет большего диаметра новых труб.

«Реконструкция позволит обеспечить качество теплоснабжения новой школы на улице Демьяна Бедного и других объектов соцсферы и жилых домов этого района», - уточнили в пресс-службе администрации Томской области.

При этом горячую воду в домах, которые запитаны от этой теплосети, не отключают. Надземный участок тепломагистрали строят параллельно с действующее сетью. А завершить строительство планируют к осени. На эти цели ТомскРТС потратит 26 миллионов.

Напомним, что из-за ремонта теплосетей на выходных перекроют участок Комсомольского проспекта.