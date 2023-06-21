В Томске перекроют участок Комсомольского проспекта на выходные

Сотрудники «ТомскРТС» планируют заменить участок трубопровода, на котором выявлен дефект. Фото: Наталья Качановская/АиФ-Томск

С 21.00 23 июня до 17.00 25 июня будет перекрыто движение на участке Комсомольского проспекта – от проспекта Фрунзе до улицы Никитина. В это время специалисты АО «ТомскРТС» будут здесь менять участок теплосетей.

«Работы будут проводиться в районе дома № 54А по проспекту Комсомольскому», - говорится в сообщении компании.

Сотрудники «ТомскРТС» планируют заменить участок трубопровода, на котором выявлен дефект. После замены в дома, которые запитаны от этой тепломагистрали, смогут подать горячую воду, также эти работы сократят риск аварийных ситуаций зимой. Компания просит водителей учитывать информацию об ограничении движения по Комсомольскому проспекту и объезжать перекрытый участок.

Также в Томске 25 июня перекроют несколько улиц из-за крестного хода.