Томичи зажгли тысячи свечей в память о погибших в Великой Отечественной войне

В Томске прошла традиционная акция "Свеча памяти" Фото: Алёна Мищенко

В ночь с 21 на 22 июня в Томске в Лагерном саду прошли традиционные акции «Свеча памяти» и «Огненная картина войны». Тысячи томичей зажгли свечи в память о погибших в Великой Отечественной войне, передает корреспондент «Комсомольской правды — Томск» с места события.

В четверг, 22 июня, исполняется 82 года со дня начала Великой Отечественной войны. С 1996 года в России в этот день отмечают День памяти и скорби. Акция «Свеча памяти» приурочена к этому дню и проводится с 2009 года.

Памятное мероприятие началось с акции «Огненная картина войны». В 23:00 на нижней террасе Лагерного сада «Волонтеры Победы» выложили из десяти тысяч свечей картину с изображением мемориала «Родина-мать вручает оружие сыну», прообразом которой является Мемориал боевой и трудовой славы.

Фото: Алена Мищенко

Фото: Алена Мищенко

Фото: Алена Мищенко

Традициционная акция «Свеча памяти» началась в 23:30 у Мемориала боевой и трудовой славы. Почтить память погибших пришли сотни томичей. Также в мероприятии принял участие исполняющий обязанности мэра Михаил Ратнер. Свечи горожанам заранее раздавали волонтеры.

В рамках мероприятия участники акции услышали реквием и стихи о войне. Ровно в полночь томичи почтили память погибших на полях сражений минутой молчания и поставили свечи к Вечному огню.

Фото: Алена Мищенко

Фото: Алена Мищенко

Фото: Алена Мищенко

Фото: Алена Мищенко

Фото: Алена Мищенко

Фото: Алена Мищенко

Фото: Алена Мищенко

Фото: Алена Мищенко

Напомним, в Томске 22 июня в День памяти и скорби в 16:15 в Лагерном саду и на Новособорной площади почтят память погибших в ВОВ минутой молчания. Также зазвучит метроном и запись голоса Игоря Кириллова со словами памяти и скорби.