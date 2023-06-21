«От снижения либидо до головных болей»: терапевт Луканина рассказала, какие проблемы томичи списывают на изменения погоды

Причина метеозависимости – сопутствующая патология Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В 2023-м году начало лета радует далеко не всех томичей. Многие жалуются на ухудшение самочувствия при резких сменах погоды. Напомним, в дни аномальной жары в июне за медицинской помощью обратились 5 человек, когда температура воздуха побила исторический рекорд: +39°С. Накануне столбик термометра снова рванул вверх – до отметки +31 градус, часть горожан почувствовали боли в голове, суставах, утомляемость и другие проявления недомоганий. Как это может быть связано с погодой - рассказала врач-терапевт из «Инвитро» Анастасия Луканина в ответ на запрос «КП-Томск».

Специалист сразу заявила, что данные о метеочувствительности или метеозависимости отсутствуют в Международной классификации болезней, где перечислены все известные миру заболевания.

«Все проведенные исследования, в том числе исследования по хронобиологической тематике, доказывают, что смена погоды не влияет на здоровье. В настоящее время установлено, что причина так называемой метеозависимости – это сопутствующая патология, а само понятие метеозависимости вторично и субъективно», - пояснила Луканина.

Врач уточнила, что чаще всего люди связывают с переменой погоды или с изменением атмосферного давления головную боль. На самом же деле, по словам эксперта, не следует списывать проявления недомогания на климат, нужно искать первичные причины проблем.

«У головной боли куда больше причин: это могут быть и мигрень, и головная боль напряжения, и многое другое. Даже простое нарушение режима питания может привести к головной боли. Важно вовремя обратиться к специалисту, чтобы поставить верный диагноз. Только тогда будет понятна истинная причина этой боли, и исходя из этого уже можно подобрать эффективную терапию», - говорит специалист.

Фото: Иван Макеев

Анастасия Луканина добавила, что за явления «метеочувствительности» люди часто принимают не только головную боль различной локализации, интенсивности и продолжительности. На изменения погоды также нередко списывают сонливость и, наоборот, бессонницу, упадок сил, плохое настроение, боли в суставах, перепады артериального давления и даже снижение уровня либидо.

«Нужно понимать, что подобные жалобы бывают и без связи с погодными условиями, причины симптомов могут быть совершенно разные. Например, хроническая железодефицитная анемия, депрессия, состояние реконвалесценции после перенесенных инфекционных заболеваний, постковидный синдром, недостаток витамина Д, хронические очаги инфекции и другие», - предупредила врач.

Терапевт посоветовала томичам не пытаться самостоятельно определять причину недомоганий в дни резких смен погоды, а уточнить у врача – нет ли серьезных поводов для беспокойства.

Напомним, ранее «КП-Томск» рассказал о смертельной опасности магнитных бурь. Местный невролог Анна Агашева пояснила: несмотря на то, что наука еще не пришла к однозначному мнению о влиянии погоды на самочувствие людей, практикующие врачи наблюдают в определенные дни рост числа обращений пациентов. По ее словам, в периоды магнитных бурь недомогание может быть связано с увеличением вязкости крови и повышенным тромбообразованием.

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