Фото: Наталья Качановская

Сегодня, 7 июня, в Томске зафиксирована максимальная температура воздуха +39 градусов. Такого еще не было в истории города.

По словам начальника отдела метеорологии регионального гидрометцентра Светланы Рюхтиной, абсолютный максимум был + 35,8 градуса в тени (в 2013 году).

Ранее также сообщалось, что аномальная жара в Томске связана с выходом воздушных масс из тропиков. Жаркая погода сохраняется с прошлых выходных и продлиться до следующих.

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