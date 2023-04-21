«Это может быть смертельно!»: томский невролог Агашева рассказала об опасностях магнитных бурь

Магнитные бури могут привести к катастрофическим последствиям Фото: Иван ВИСЛОВ

Метеозависимых томичей тревожат прогнозы открытых источников, обещающие магнитные бури до 6 баллов в последних числах апреля. К слову, по данным сервиса «Гисметео», сегодня, 21 апреля, тоже неспокойно: возмущение магнитного поля Земли оценивается в 4 балла. Специально для читателей «КП-Томск» врач-невролог Анна Агашева дала рекомендации – как снизить негативное влияние на организм магнитных бурь.

«Наука еще не пришла к однозначному мнению о том, как это природное явление влияет на людей. Однако мы, практикующие врачи, наблюдаем и подтверждаем, что в такие дни количество обращений к нам метеозависимых людей растет. Обычно это пациенты, страдающие дисфункцией вегетативной нервной системы или пожилые, у которых уже не совершенна иннервация головного мозга. По статистике, в дни бурь у них растет число инфарктов и инсультов. Эти 2 состояния нас волнуют в первую очередь, так как они могут привести к инвалидизации и катастрофическим последствиям», - рассказывает Анна Агашева, к.м.н., заведующая кабинетом экстрапирамидных расстройств и ботулинотерапии, а также поликлиническим отделением больницы №2.

По словам врача, предполагается, что перечисленные проблемы связаны с увеличением вязкости крови. Как следствие, в периоды магнитных бурь возможны осложнения, вызванные повышенным тромбообразованием.

«Мы стараемся выдать метеочувствительным людям рекомендации по профилактике. Во-первых, гипертоники должны следить за тем, чтобы давление не превышало нормальных цифр – это 130 на 80 пограничное. Показатели выше уже могут привести к нагрузке на организм. Потом, нужно пить много жидкости – больше, чем вы пьете в обычные дни. В первую очередь, это важно для людей из группы риска, в том числе с коморбидными заболеваниями, с сахарным диабетом. Для остальных метеочувствительных людей эти рекомендации тоже полезны», - говорит Анна Евгеньевна.

Невролог дала томичам еще 7 советов, помогающих справиться с плохим самочувствием и уменьшить риски в неблагоприятные дни.

1. «Снижать тревожность. Можно принимать адаптогены – например, настойку валерианы, зверобоя, пустырник, что-то растительное», - говорит Агашева.

2. Врач также рекомендует меньше есть соленого, острого и жареного, потому что такая пища задерживает в организме жидкость и может привести к повышению давления, сгущению крови и тромбам. «Все это касается и гипотоников, так как могут быть перепады давления», - добавляет невролог.

3. Следует снизить физические нагрузки в опасное время, а также уменьшить или исключить посещение бань и саун.

4. «Избегать утомительных занятий в быту. Например, долгие походы по магазинам, соления, варения, генеральные уборки, которые хозяйки себе планируют, лучше перенести на более благоприятные дни», - советует специалист.

5. Для водителей будет полезен контрастный душ, он приведет в нормальный тонус сосуды. Впрочем, метеочувствительным автолюбителям лучше по возможности отказаться от поездок.

6. В дни магнитных бурь ни в коем случае нельзя злоупотреблять курением и алкоголем, чтобы не усугубить ситуацию.

7. Анна Агашева особенно подчеркнула, что люди, которые не могут перенести посещение важного общественного мероприятия, организации, должны не забывать брать с собой лекарства. Они могут понадобиться в любой момент, если организм плохо воспримет нагрузку, возникшую из-за магнитных бурь.

Читайте также На предстоящих выходных в Томске потеплеет до +15 градусов