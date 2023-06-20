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Общество19 июня 2023 22:30

«В неделю по 700 фунтов»: томичка рассказала, как зарабатывала на грибной плантации в Англии

Жительница Томска рассказала, что делала на заработках в Великобритании
Анна Ковалёва
Томичка занималась сбором и фасовкой грибов в английском городе Гул. Фото предоставлено героем публикации

Томичка занималась сбором и фасовкой грибов в английском городе Гул. Фото предоставлено героем публикации

Томичи Виолетта и Владислав и подумать не могли, что целых полгода им придется практически ежедневно, с раннего утра и до вечера, собирать грибы где-то под Лондоном. Предложение съездить на заработки в Англию семейной паре поступило неожиданно – от бывшего одноклассника Влада. Что было потом и сколько англичане платили за труд русским, выяснила в деталях журналистка «КП-Томск».

«Одноклассник мужа сам ездил в Великобританию работать на одной из плантаций. В начале лета 2021 года он спросил Влада, нет ли у нас детей. Выяснил, что к Томску мы особо не привязаны, поэтому и посоветовал отправиться на заработки: «Что вы сидите?». Мы подумали и решились», - начала рассказ Виолетта.

Пара нашла агентство, которое направляет россиян на сельскохозяйственные работы за границу. Оформление документов заняло около 2 месяцев, визу ребятам дали на полгода. Предварительно Влад и Виолетта прошли месячные курсы английского языка, чтобы выучить основные разговорные фразы.

Фото предоставлено героем публикации

Фото предоставлено героем публикации

«Нашего базового знания английского не хватило для того, чтобы сразу же по прилету не заблудиться в огромном аэропорту. Искали часа 2-3 организованный нам трансфер. Потом часа 4 ехали по пробкам на машине. В городок Гул приехали группой из 5 россиян, ребята были из разных уголков страны. Лично я выросла в маленьком Томске и давно хотела посмотреть, как живут иностранцы, поэтому первые впечатления были «вау», - вспоминает девушка.

В Англии паре удалось много попутешествовать во время отпуска. Фото предоставлено героем публикации

В Англии паре удалось много попутешествовать во время отпуска. Фото предоставлено героем публикации

Среди прибывших оказалась девушка, которая хорошо говорила по-английски. Потом она нередко помогала другим контактировать с местными. По приезду томичи обнаружили, что на заработках есть также немало семейных пар. В основном, это была молодежь.

Поскольку прибытие группы задержалось, в первый вечер ребят не повезли на ферму, хотя планировали сразу все показать. Расселили в коттеджах, предоставив целую неделю бесплатного проживания.

Дом в Англии, в котором жили томичи Виолетта и Владислав

Дом в Англии, в котором жили томичи Виолетта и Владислав

«Вообще нам повезло: обычно на фермах селят в вагончики на полях, а мы жили в хороших, теплых домах. Из каждых 500 фунтов, которые поначалу получали в неделю, мы за аренду отдавали 80. Но было несправедливо то, что такую сумму брали как с меня, так и с мужа, хотя комната у нас одна, пусть и большая: 25 квадратных метров», - рассказывает томичка.

Виолетта говорит, что те работники, которые также жили парами, взбунтовались из-за несправедливой арендной платы, но это ни к чему не привело. Некоторые из недовольных объединились и сняли отдельный коттедж, он обходился им намного дешевле предложенного фермой варианта.

Фото предоставлено героем публикации

Фото предоставлено героем публикации

«В первое же утро нас забрал специалист, принимающий приезжих, и повез на ферму. Там нас проинструктировали. Всем выдали сим-карты. На них уже были деньги, которых по тарифу хватило на месяц. И с первого дня мы приступили к работе. Поначалу она была несложной», - рассказывает девушка.

На грибной ферме в Гуле

На грибной ферме в Гуле

Около 3 недель Влад и Виолетта взвешивали грибы, распределяли их по ящикам и упаковывали. Пробный период давали для того, чтобы новички могли, как им сказали, набрать скорость. Из всех пятерых быстрее всего работали томичи, поэтому пару перевели в другой отдел - на сбор.

«Потом были моменты недопонимания. Требовали очень много, нас периодически вызывали к директору, спрашивали, почему медленно работаем. Говорили, что приходится доплачивать нам недоработку. Считаю, что это чушь, ведь там была определена ставка: 8,5 фунтов за час. Даже если собрал мало грибов, этот минимум ты получаешь по закону. А что больше - уже сдельная оплата», - поясняет томичка.

Бланк, в котором фиксировали, сколько грибов собрали работники за смену. Фото предоставлено героем публикации

Бланк, в котором фиксировали, сколько грибов собрали работники за смену. Фото предоставлено героем публикации

Вскоре Виолетте удалось набрать скорость и начать зарабатывать до 700 фунтов в неделю. При этом ее муж по-прежнему получал порядка 450-ти.

«Здесь другое соотношение доходов и расходов. Дома у нас порой вся зарплата уходила на траты, а здесь - вроде бы, у тебя и минимальная оплата труда, но тебе хватает и на жизнь, и на то, чтобы делать накопления. Ты можешь откладывать и даже машину купить. Я приобрела последний на тот момент iPhone, 13-й, заработав на него всего за 2 недели. В рублях он стоил 130 тысяч», - делится Виолетта.

Пара была довольна тем, что удавалось неплохо зарабатывать. Однако ребята уставали при плотном графике 6-дневки. Иногда выходные были плавающими. Например, 2 дня отработал, 1 отдохнул, затем снова 5 рабочих дней.

Здание на ферме в Гуле. Фото предоставлено героем публикации

Здание на ферме в Гуле. Фото предоставлено героем публикации

«В среднем работали по 11 часов. Раньше я никогда в жизни во столько не просыпалась. Вставали в 4 утра, нас с остановки у дома забирала рабочая машина в 5. На ферме были уже в 5:30, какое-то время ждали, и к 6 уже приступали. Официально между 15-минутными перерывами должны были работать не более 2 часов, но зачастую трудились и по 3. На обед отводили полчаса», - говорит девушка.

По условиям контракта, томичам полагалось 14 дней отпуска. Сразу после пробного периода им дали 3 выходных – холидея, как говорят англичане. В основной отпуск отпустили через 3 месяца.

Фото предоставлено героем публикации

Фото предоставлено героем публикации

«Это было для меня неожиданно – получилось попутешествовать. Ездили в Шотландию, отдыхали. Денег хватало и еще оставалось. Хотя, я считаю, что мы сильно тратились, потому что было все интересно посмотреть, хотелось многое попробовать, купить, не экономили», - поделилась Виолетта.

Напомним, ранее «КП-Томск» рассказал, как томичи не смогли выехать из Англии в феврале 2022 года

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