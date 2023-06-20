«В неделю по 700 фунтов»: томичка рассказала, как зарабатывала на грибной плантации в Англии

Томичка занималась сбором и фасовкой грибов в английском городе Гул. Фото предоставлено героем публикации

Томичи Виолетта и Владислав и подумать не могли, что целых полгода им придется практически ежедневно, с раннего утра и до вечера, собирать грибы где-то под Лондоном. Предложение съездить на заработки в Англию семейной паре поступило неожиданно – от бывшего одноклассника Влада. Что было потом и сколько англичане платили за труд русским, выяснила в деталях журналистка «КП-Томск».

«Одноклассник мужа сам ездил в Великобританию работать на одной из плантаций. В начале лета 2021 года он спросил Влада, нет ли у нас детей. Выяснил, что к Томску мы особо не привязаны, поэтому и посоветовал отправиться на заработки: «Что вы сидите?». Мы подумали и решились», - начала рассказ Виолетта.

Пара нашла агентство, которое направляет россиян на сельскохозяйственные работы за границу. Оформление документов заняло около 2 месяцев, визу ребятам дали на полгода. Предварительно Влад и Виолетта прошли месячные курсы английского языка, чтобы выучить основные разговорные фразы.

Фото предоставлено героем публикации

«Нашего базового знания английского не хватило для того, чтобы сразу же по прилету не заблудиться в огромном аэропорту. Искали часа 2-3 организованный нам трансфер. Потом часа 4 ехали по пробкам на машине. В городок Гул приехали группой из 5 россиян, ребята были из разных уголков страны. Лично я выросла в маленьком Томске и давно хотела посмотреть, как живут иностранцы, поэтому первые впечатления были «вау», - вспоминает девушка.

В Англии паре удалось много попутешествовать во время отпуска. Фото предоставлено героем публикации

Среди прибывших оказалась девушка, которая хорошо говорила по-английски. Потом она нередко помогала другим контактировать с местными. По приезду томичи обнаружили, что на заработках есть также немало семейных пар. В основном, это была молодежь.

Поскольку прибытие группы задержалось, в первый вечер ребят не повезли на ферму, хотя планировали сразу все показать. Расселили в коттеджах, предоставив целую неделю бесплатного проживания.

Дом в Англии, в котором жили томичи Виолетта и Владислав

«Вообще нам повезло: обычно на фермах селят в вагончики на полях, а мы жили в хороших, теплых домах. Из каждых 500 фунтов, которые поначалу получали в неделю, мы за аренду отдавали 80. Но было несправедливо то, что такую сумму брали как с меня, так и с мужа, хотя комната у нас одна, пусть и большая: 25 квадратных метров», - рассказывает томичка.

Виолетта говорит, что те работники, которые также жили парами, взбунтовались из-за несправедливой арендной платы, но это ни к чему не привело. Некоторые из недовольных объединились и сняли отдельный коттедж, он обходился им намного дешевле предложенного фермой варианта.

Фото предоставлено героем публикации

«В первое же утро нас забрал специалист, принимающий приезжих, и повез на ферму. Там нас проинструктировали. Всем выдали сим-карты. На них уже были деньги, которых по тарифу хватило на месяц. И с первого дня мы приступили к работе. Поначалу она была несложной», - рассказывает девушка.

На грибной ферме в Гуле

Около 3 недель Влад и Виолетта взвешивали грибы, распределяли их по ящикам и упаковывали. Пробный период давали для того, чтобы новички могли, как им сказали, набрать скорость. Из всех пятерых быстрее всего работали томичи, поэтому пару перевели в другой отдел - на сбор.

«Потом были моменты недопонимания. Требовали очень много, нас периодически вызывали к директору, спрашивали, почему медленно работаем. Говорили, что приходится доплачивать нам недоработку. Считаю, что это чушь, ведь там была определена ставка: 8,5 фунтов за час. Даже если собрал мало грибов, этот минимум ты получаешь по закону. А что больше - уже сдельная оплата», - поясняет томичка.

Бланк, в котором фиксировали, сколько грибов собрали работники за смену. Фото предоставлено героем публикации

Вскоре Виолетте удалось набрать скорость и начать зарабатывать до 700 фунтов в неделю. При этом ее муж по-прежнему получал порядка 450-ти.

«Здесь другое соотношение доходов и расходов. Дома у нас порой вся зарплата уходила на траты, а здесь - вроде бы, у тебя и минимальная оплата труда, но тебе хватает и на жизнь, и на то, чтобы делать накопления. Ты можешь откладывать и даже машину купить. Я приобрела последний на тот момент iPhone, 13-й, заработав на него всего за 2 недели. В рублях он стоил 130 тысяч», - делится Виолетта.

Пара была довольна тем, что удавалось неплохо зарабатывать. Однако ребята уставали при плотном графике 6-дневки. Иногда выходные были плавающими. Например, 2 дня отработал, 1 отдохнул, затем снова 5 рабочих дней.

Здание на ферме в Гуле. Фото предоставлено героем публикации

«В среднем работали по 11 часов. Раньше я никогда в жизни во столько не просыпалась. Вставали в 4 утра, нас с остановки у дома забирала рабочая машина в 5. На ферме были уже в 5:30, какое-то время ждали, и к 6 уже приступали. Официально между 15-минутными перерывами должны были работать не более 2 часов, но зачастую трудились и по 3. На обед отводили полчаса», - говорит девушка.

По условиям контракта, томичам полагалось 14 дней отпуска. Сразу после пробного периода им дали 3 выходных – холидея, как говорят англичане. В основной отпуск отпустили через 3 месяца.

Фото предоставлено героем публикации

«Это было для меня неожиданно – получилось попутешествовать. Ездили в Шотландию, отдыхали. Денег хватало и еще оставалось. Хотя, я считаю, что мы сильно тратились, потому что было все интересно посмотреть, хотелось многое попробовать, купить, не экономили», - поделилась Виолетта.

Напомним, ранее «КП-Томск» рассказал, как томичи не смогли выехать из Англии в феврале 2022 года

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