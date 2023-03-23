Томичка рассказала о русофобии и воспитании детей в Германии

Фото: предоставлено героиней публикации.

Марина родом из Томска. Сегодня ей 41 год, около 20 из них она живет в Германии, откуда планирует вернуться обратно, в Россию. Журналист «МК в Томске» пообщался с женщиной и узнал причины, которые вынуждают женщину задуматься о переезде на родину.

Марина почти с отличием окончила томскую 19-ю школу, поэтому без труда поступила в МГУ, чтобы изучать английский язык. В Москве жила у отца, который после развода с ее мамой обосновался в столице.

Мекка нацистов

С немцем Эрихом, который впоследствии стал ее мужем, Марина познакомилась в 2002 году. Молодой мужчина часто бывал в России - приезжал к знакомым в столицу и никогда не скрывал, что хочет жениться именно на русской.

Через полтора года близких отношений Марина переехала в родной город Эриха - Нюрнберг, что на севере Баварии. Город произвел на томичку двоякое впечатление: «Там все пропитано духом богатой бюргерской Германии. Архитектура города вызывала у меня настоящий восторг: все абсолютно не похоже на Томск, хотя количество населения примерно одинаковое - чуть больше полумиллиона».

С другой стороны, для каждого человека, рожденного в СССР и России, Нюрнберг ассоциируется с одноименным процессом над нацистскими преступниками. Именно в этом городе в 1938 году прошел самый массовый съезд сторонников Гитлера, собравший более миллиона человек.

- На знаменитой площади Цеппилина, где находилась главная трибуна Рейха и где проводились самые массовые мероприятия нацистской партии, выстроен Мемориал Нюрнбергских процессов и ряд музеев. При первом и единственном посещении Мемориала мне было не по себе: как будто открылся портал в прошлое, и я увидела сотни тысяч марширующих по площади фашистов. Больше я туда не заходила, - рассказывает женщина.

Фото: предоставлено героиней публикации.

Родители невесты и гости сами оплачивали отель

Через три года совместной жизни в маленькой квартире Эрих предложил Марине руку и сердце. Свадьба молодых, по российским меркам, была скромной. Гостей, среди которых были родители невесты, близкие друзья из Томска и Москвы, поселили в отеле, который те оплачивали из своего кармана – немцы очень прижимисты. Но банкет в ресторане был за счет жениха.

- Наши родители общались нормально: мать и отец Эриха знали, что их сын сознательно ищет русскую жену. При этом они никогда не попрекали сына в выборе и ко мне всегда относились с уважением, - вспоминает Марина.

В Германии томичка получила второе высшее - в сфере IT. К тому времени она практически в совершенстве овладела немецким языком - до этого общались на английском.

Кстати, муж тоже работал в IT - программистом. При этом его зарплата была скромной по немецким меркам - около 49 тысяч евро в год, у Марины – более 60 тысяч.

Стал ревновать к сыну

Через два года у пары родился сын Марк. И с тех пор в русско-немецкой семье начались размолвки. Эрих считал, что жена много времени уделяет ребенку, а про него совсем забыла. Начались проблемы и с финансами.

Еще до рождения малыша молодые купили в ипотеку дом и открыли специальный банковский счет, откуда делали ежемесячные взносы за кредит. Также у них был единый счет, куда поступали деньги с их зарплат.

- Каждый брал оттуда столько, сколько было нужно. Но я стала замечать, что муж тратит на себя непомерно много евро. На что уходили наши сбережения, Эрих объяснить не мог или просто не хотел, - вспоминает томичка.

В итоге они развелись. Марк остался с мамой, дом разделили поровну. За свою часть денег Марина купила квартиру, где и живет сейчас с сыном.

Разврат и русофобия

Сегодня Марку 12 лет. Мальчик в совершенстве владеет русским и немецким языками. Правда, то, что он наполовину русский подростку приходится скрывать.

- После событий на Украине в феврале прошлого года немцев будто подменили - русофобия зашкаливает. Поэтому я, как и другие русские, живущие в Нюрнберге, стараемся держать язык за зубами, когда речь заходит о войне. Сыну также постоянно говорю не вступать в споры с одноклассниками и учителями, если обсуждают Россию и Украину. Он относится к советам с пониманием и пока проблем в школе у него не было, - рассказывает Марина.

Больше русофобии томичку возмущает школьная программа, которая меняется на глазах: все больше уроков, посвященных пропаганде однополых отношений и сексуальному раскрепощению.

- Детям внушают информацию про гендеры, про возможность смены пола и ориентации. На уроках демонстрируют макеты половых органов и мультики с сексуальным подтекстом, - возмущается томичка. - Однажды учительница Марка на уроке подчеркнула, что абсолютно нормально, если мальчики дома будут переодеваться в девочек и наоборот. А фото преображения предложила скидывать в школьный чат, посвященный толерантности.

Главное - забить холодильник едой

Марина также рассказала о нынешней жизни в стране - после введения против России санкций, когда все подорожало в разы.

- Полгода назад это ощущалось очень сильно, сейчас меньше. Тогда цены реально рванули вверх, особенно на коммуналку. Меня спасло, что в 2021 года я заключила договор с энергокомпанией на фиксированный тариф до конца 2023 года, поэтому рост цен за отопление практически не ощутила. Но большинство немцев говорят, что услуги стали очень дорогими и приходится сильно экономить.

После зарплаты Марина первым делом затаривается продуктами - покупает в гипермаркете по скидкам. А потом забивает ими большой холодильник, который у нее с полкухни.

Такие запасы помогли ей с сыном выжить во время пандемии ковида, когда город на две недели закрыли на локдаун - выйти из квартиры за продуктами было практически не реально.

Сын решит сам

Больше года Марина работает удаленно в IТ-компании из соседнего Мюнхена. Тогда же она впервые задумалась о возвращении в Россию - в Нюрнберге ее ничего уже не держит.

- Честно говоря, здесь все достало, - призналась женщина. - Думаю, смогу работать дистанционно и из России. Я получила хороший европейский опыт работы по своему профилю и уверена, что буду востребована на родине.

Свою дальнейшую жизнь Марина планирует связать с Москвой или Питером. Но конкретных сроков переезда пока не называет: бывший муж категорически против переезда Марка в Россию.

- Судиться бесполезно, так как я не отказалась от гражданства в России. Но я смогу это сделать, когда сын достигнет совершеннолетия. Через четыре года он сможет сам выбрать, где хочет жить и в какое гражданство вступить - германское по папе или российское по мне.

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