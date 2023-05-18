«Я попала в рабство в Лондоне»: томичка рассказала, как не смогла вернуться в Россию из-за начала СВО

Виолетта уже 2 года находится в Великобритании. Фото предоставлено героем публикации

Утром 24 февраля 2022 года томичи Виолетта и ее супруг Владислав проснулись в отеле Лондона. В последний день пребывания в Англии они собирались погулять по столице и к вечеру отправиться в аэропорт. Как пара не смогла вернуться на Родину из-за начала СВО и как побывала в рабстве, Виолетта рассказала журналисту «КП-Томск».

«Мы заходим в интернет, а там все новости о том, что началась бомбежка, какие-то санкции, россиян выдворяют, рейсы отменяют и русских никуда не пускают. А у нас с мужем как раз был рейс через Варшаву. Мы наши запись, что президент Польши запрещает пускать русских. У нас визы завтра кончаются. Мы позвонили в аэропорт, там сказали, что наш рейс не отменен, затем связь оборвалась. Перезваниваем, они спрашивают, какой страны мы граждане. Когда ответили, что мы из России, там просто в трубку посмеялись и отключились», - вспоминает девушка.

Затем паре снова подтвердили, что рейс не отменен. Вечером они забрали сумки из отеля, сели в метро и поехали в аэропорт. Минут за 20 до выхода вдруг получили сообщение об отмене рейса в связи с ситуацией в мире.

Фото предоставлено героем публикации

«Мы в шоке. Сначала хотели доехать до аэропорта и там спросить, что нам делать. Потом решили вернуться в отель и звонить. Подумали и пока подались обратно в тот городок, в котором были на заработках на ферме, где у нас оставались оплачены пара дней проживания. Там было много украинцев. Тем, кто тоже уже отработал, сразу же продлили контракт на год. Мы потерянные, также сделали запрос, но нам сказали: «Нет, вы из России. Мы не знаем всей этой системы, что теперь творится в мире, продлевать вам не будем». Рейсов пока других тоже не было из-за неразберихи», - говорит томичка.

Пара решила обратиться в агентство для продления визы, но получила отказ. В доме от фермы ребятам вдруг разрешили бесплатно остаться еще на неделю.

«Мы постоянно думали, что теперь делать. Может, нас все-таки оставят здесь еще поработать. Может, прямо сейчас искать пути решения – как вернуться домой. Решили все-таки лететь, когда вдруг нашли рейс через Стамбул, хоть и дорогой. Мне было очень страшно, хотелось в свой уголочек, дома надежнее», - рассказывает Виолетта.

Томичи приехали в аэропорт часов за 7-8 до вылета. Подошли к стойке регистрации. Рейс был на 9:30, а посадочный талон им выписали на 8:30.

«Мы удивились, быстренько побежали на регистрацию, ведь уже скоро самолет. И там начался вообще какой-то ужас. Стали всех обыскивать, багажи выворачивать, все проверять. Это было очень долго. Когда сюда прилетали, не было такого, чтоб каждую зубную пасту, каждый шампунь проверяли. Для меня это был прям стресс. В итоге – пока нас допрашивали и досматривали, наш самолет улетел», - сказала томичка.

Девушка говорит, что в панике и стрессе она долго сидела в аэропорту и плакала, не могла остановить слез.

«У нас накопился стресс, уже за второй билет никто нам деньги не компенсировал. В слезах мы сидели решали: пытаться снова тратить средства и пробовать прорываться домой или постараться найти какие-то зацепки и остаться здесь. Еще в аэропорту то ли латыши, то ли поляки услышали нашу речь и пристали к нам как к русским с упреками», - делится Виолетта.

Пара снова вернулась в домик у фермы, пожила там пару дней. Затем поехала в Манчестер к адвокату. Он сказал, что шансов легально остаться в Англии у ребят нет. Виолетта и Влад на 3 дня заехали в лондонский хостел. Звонили всем знакомым, чтобы посоветоваться и определиться, что делать дальше.

На снимке - Владислав снимает с карты местные деньги для оплаты жилья. Фото предоставлено героем публикации

«Итоговое решение нам далось очень непросто. Я хотела и хочу вернуться на Родину. Но муж решил, что, раз судьба всячески препятствует, попробовать пожить здесь. Мы сняли комнату у казаха по субаренде в центре Лондона. Даже если в будущем улетать домой, нужны деньги, а они уже кончались, поэтому мы стали искать работу», - рассказывает девушка.

Супруги нашли работу в русском ресторане в центре столицы. Влад устроился посудомойщиком и грузчиком, а Виолетта поваром горячего цеха. Далее началось самое интересное.

«Мне сказали, что ставка 10 фунтов в час, а мужу 8. Сначала 2 недели бесплатно отработали, это нормальная практика в Англии. Затем нам начали платили наличные. Это было чуть больше, чем минималка, на жизнь хватало. А потом вдруг начали задерживать – всем, кто был, как и мы, без контракта и с просроченной визой. Таких работало аж процентов 30».

Поначалу томичи верили, что им выплатят все, что задержали. Ребята продолжали работать за еду. Кормили там неплохо, однако это была вся награда за труд.

«Деваться нам было некуда, ведь мы без каких-либо документов. Затем начались еще и претензии к нам, пошли конфликты. Требований много, а никаких особых условия труда, очень грязно на кухне. В итоге мне сказали – либо я слушаюсь и молчу в тряпочку, либо ухожу. Я девушка с характером, не собиралась становиться рабом и терпеть. Даже если мы нелегалы, людьми все равно надо оставаться. Спросила, когда могу прийти за расчетом. Мне должны были около 1000 фунтов. Хозяин ответил «Никаких денег тебе не положено, до свидания», - рассказывает томичка.

Несмотря на шоковую для Виолетты ситуацию, ее муж решил остаться работать в ресторане.

«Он обычно верит людям. Говорит, что не все так плохо, нам выплатят. Я его подталкивала, чтобы бесплатно не работал. Но он оставался там еще около месяца. Не высыпался, ребята там называют это рабством: труд за еду в плохих условиях, и деваться некуда. Последней каплей была накопившаяся его усталость. Он не вышел на смену, позвонил и потребовал оплату. С ним тоже распрощались, не выдав заработанные 3 тысячи фунтов. Мы приходили и грозили полицией. Они боятся, но понимают, что мы сами бесправны», - сказала девушка.

Фото предоставлено героем публикации

Преодолев еще немало трудностей, Владислав смог устроиться на стройку. Теперь он своевременно получает оплату труда, как и Виолетта, которая нашла работу в клининговой компании. Томичка добавила, что в Лондоне чувствует себя как в подвешенном состоянии - она была бы рада депортации на Родину, но супруг этого не хочет. Он обосновывает свой выбор тем, что уровень жизни в Великобритании значительно выше, чем в России.