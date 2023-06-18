«Баня и прачечная на колесах»: томские военные показали, как организовали свой быт на Донбассе

Военнослужащие из Томской области поделились с земляками видеозаписью, на которой запечатлели новый передвижной банный комплекс. Его изобрел для ребят один из томичей, зная о том, насколько важно организовать быт на передовой. Запись опубликовали в Телеграм-канале проекта «Красный обоз».

«Томичи - на все руки мастера! Наш Кулибин спроектировал специальные передвижные баню и прачечную, так нужные бойцам. Все вместе собрали. Где-то под Кременной. 74-ка рулит!», - написали авторы поста.

Опубликованная запись представляет собой небольшую видеоэкскурсию. Оператор комментирует за кадром: «Это прачечная, это кран подачи воды. Вот стиральные машинки, уже кто-то стирается. Это насосная станция. А за этой серебряной стеночкой водичка. Комната отдыха, окошечко и моечка. Оттуда бежит горячая вода, отсюда холодная. А вот здесь парилочка, комушки».

Еще один томич, Сергей, собственными руками сделал саперные лопаты для участников спецоперации. На рукоятках мужчина выжег код родного региона. Об этом сообщили в Телеграм-канале «Все для фронта 70».

«Такие вещи являются необходимыми на передовой, а с энергетикой и посылом они придают сил и укрепляют боевой дух ребят. Также Сергей передал рюкзак для нужд бойцов и 300 пар рабочих перчаток, которые послужат общему делу», - прокомментировали создатели паблика.

Один из подписчиков отметил, что предметы, созданные своими руками, особенно ценны для военных.

«Сергей не только полезные вещи принес, ведь он приложил свои руки к изготовлению этих лопат, а, значит, его энергия будет передаваться нашим бойцам», - оставил комментарий томич Владимир Манылов.

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