«Вырвался из плена на вражеской самоходке»: северчанин получил за подвиг Черный крест ЧВК «Вагнер»

Фото предоставлено героем публикации

Северчанин Станислав участвовал в боях в Сирии и на Украине. За подвиги он получил несколько военных наград. Одну из них - Черный крест ЧВК «Вагнер» - бойцу вручили за то, что он угнал из плена вражескую артиллерийскую установку. Эту удивительную историю мужчина подробно рассказал журналисту «КП-Томск».

«Была забавная ситуация. Мы находились на границе с Запорожской областью в населенном пункте Красная Поляна. Запомнил, потому что в Сочи тоже так называется. Ночью российские военные «откатились» - отошли километров на 80 с лишним. Мы с ребятами всемером остались в окружении диком», - вспоминает Станислав.

Вагнеровцы находились в сельском 2-этажном доме. Их еще не видели противники – думали, что все русские отошли со своих позиций. Парни были в полной растерянности, не зная, что делать. Ситуация казалась неразрешимой.

«Я понятия не имел, куда отступать, хоть и разведчик, представляю 10-й штурмовой отряд ЧВК «Вагнер». Просто слева, справа, спереди - ну везде противник. У меня граната последняя осталась, я уже практически выдернул чеку – усики подломал, чтобы пальцами можно было сделать. Говорю: «Парни, я в плен не пойду», они: «Мы тоже». Кружком сели: «Ну что, давай…». Но тут вспомнили: «Слушай, командир, а мы вчера же САУ «Акация» нашли в боксе украинского подразделения! Говорю: «Точняк! Граната отменяется. Братья, пошли!». Но нам чисто фортануло: полные баки были солярки», - рассказывает леденящую кровь историю боец.

Фото предоставлено героем публикации

В соседнем помещении оказались и необходимые 4 аккумулятора, с которыми заводится самоходная артиллерийская установка. Вроде бы, удача улыбнулась бойцам, однако вскоре они поняли, что не знают, как управлять боевой машиной.

«Говорю: «Парни, а кто из нас за рулем-то поедет?». Никто не умеет, мы разведка. А эти машины еще в Афганистане применялись, там везде черточки стоят – нажать, стартер и т.п. Я спросил: «Кто ездил на тракторе?». Коллега с позывным «38-й» ответил: «Давай я попробую». За 15 минут включился в процесс, мы ее завели! И всю националистическую территорию проехали», - делится военный.

Противники даже не заподозрили, что мчащейся по их территории САУ управляют русские ребята. Так семерым вагнеровцам удалось преодолеть на вражеской боевой машине порядка 100 км.

«Нас не трогали, потому что машина была разукрашена в их цвета. Когда заехали на нашу территорию, в Макеевку, я думал, что сейчас нас свои могут подбить. Мы вылезли, на броню сверху сели. А у нас тогда белые повязки были на правой руке и левой ноге - вагнера так друг друга опознавали. И еще такой знак был – вытягиваем большой палец и мизинец. Приехали, смеемся. Мы же практически уже мертвые были, а так получилось, что живые остались. Взорваться решили, а потом вспомнили, что можно на «Акации» прорваться», - делится северчаниин.

Интересно, что, как только ребята добрались до донецкого КПП, солярка в САУ закончилась и машина остановилась.

«Нам: «Парни, вы как?». Я говорю: «Принимайте!». Пригнали трал, и на нем самоходную установку увезли. Вот за эту историю и дали награду, Черный крест ЧВК «Вагнер» примерно символизирует орден Мужества», - уточнил боец.

Станислав добавил, что сейчас находится дома на реабилитации: потерял один глаз. Томское отделение «Народного фронта» оказало бойцу огромную помощь в организации лечения, а также в получении выплат по ранению и губернаторских выплат как участнику СВО.

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