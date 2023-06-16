«Дороги-убийцы»: томичам назвали самые опасные участки автодорог

Определение самых аварийных мест помогает инспекторам работать над снижением смертельных рисков Фото: Пресс-служба МВД России по Томской области

Абсолютно все проезжие части являются местами повышенной опасности, при этом инспекторы ГИБДД выделяют особенно сложные участки дорог. О них «КП-Томск» рассказал начальник отдела информации и общественных связей регионального УМВД России Андрей Андреев.

В 2023 году эксперты уже успели оценить промежуточные итоги ситуации на местных дорогах: выделили 2 самых аварийно опасных места Томской области. Это участок томской дороги в районе пр. Мира, 19, где в результате 2 ДТП погиб 1 человек и ранен 1, а также 7879 километры трассы Томск-Каргала-Колпашево в Шегарском районе - там в 2 авариях были ранены 5 человек.

Фото: ГУ МЧС по Томской области

Подробный перечень аварийно опасных участков дорог утверждается к 1-му июлю. Так называемые места концентрации ДТП в регионе за 2023 год пока не зарегистрировали, при этом Андреев представил полный список смертоносных дорог по итогам 2022 года.

«На территории Томской области было определено 3 места концентрации дорожно-транспортных происшествий. На 34 километрах автомобильной дороги Томск-Мариинск в 3 ДТП погибло 2 человека и ранено 7. Город Томск, пр. Ленина, 82 / пл. Ленина, 4: в 3 авариях 1 человек погиб, 5 ранены. Асино, ул. Сельская, 55: в результате 3 ДТП пятеро ранены», - сообщил подполковник внутренней службы.

Фото: Пресс-служба МВД России по Томской области

За этот же период в УМВД определили 15 аварийно опасных участков автодорог, на которых произошло не менее 2 ДТП. Их подробный перечень ведомство предоставило в ответ на запрос редакции. Антилидером регионального аварийного рейтинга оказался Томский район.

Томский район

- 20-й км трассы Михайловка-Александровское-Итатка. 2 ДТП, четверо ранены;

- 35-й км автомобильной дороги «Объездная дорога город

Томск» (3 ДТП, в результате которых 2 человека погибли, 6 ранены);

- 9095-й км трассы «Р255 «Сибирь»: Новосибирск-Кемерово-Красноярск-Иркутск (подъезд к г. Томск). 3 ДТП, 4 человека погибли, 5 ранены;

- 105-110-й км автодороги «Р255 «Сибирь»: Новосибирск-Кемерово-Красноярск-Иркутск (подъезд к г. Томску). 3 ДТП, 1 человек погиб, ранено шестеро;

- 48-й км трассы Томск-Мариинск. 4 ДТП, двое погибли, 3 ранены;

- 43-47-й км автомобильной дороги Томск-Мариинск. 2 ДТП, 5 человек погибли;

- 21-26-й км трассы Томск-Каргала-Колпашево. 4 ДТП, в результате которых 3 человека погибли, 8 ранены.

Кривошеинский район

- 145-й км автомобильной дороги Томск-Каргала-Колпашево. 2 ДТП, 1 человек погиб, 3 ранены.

Асиновский район

- 144-й км трассы Камаевка-Асино-Первомайское. 3 ДТП, трое погибли и трое ранены.

Молчановский район

- 181-й км автодороги Томск-Каргала-Колпашево. 3 ДТП, 10 человек ранены.

Первомайский район

- 34-й км автомобильной дороги Первомайское-Белый Яр. 3 ДТП, в результате которых 1 человек погиб, 2 ранены.

Шегарский район

- 91-98-й км автодороги Томск-Каргала-Колпашево. 3 ДТП, 3 человека погибли, 4 ранены.

Стрежевой

- 12-й км трассы Стрежевой-Нижневартовск. 3 ДТП, трое погибли, пятеро ранены.

Томск

- Ул. Красноармейская, 12. 2 ДТП, 4 человека ранены;

- Ул. 79 Гвардейской Дивизии, 3 (5). 2 ДТП, 1 погиб, 2 ранены;

- Ул. Яковлева, 57. 3 ДТП, ранены трое.

Фото: Пресс-служба МВД России по Томской области

В УМВД уточнили, что после составления антирейтингов дорог сотрудники Госавтоинспекции анализируют их и решают, каких образом можно снизить риск аварий. Свои предложения по повышению безопасности дорожного движения инспекторы направляют ответственным за состояние улично-дорожной сети Томской области.

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