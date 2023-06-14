Грузовик слетел с дороги на улице Технической в Томске

Фото: поисково-спасательная служба по Томской области

Утром 14 июня при съезде с дороги грузового автомобиля на улице Техническая в Томске пострадал водитель. Спасатели эвакуировали пострадавшего, сообщили в томской поисково-спасательной службе.

Сообщение о дорожно-транспортном происшествии поступило оперативному дежурному ПСС 14 июня в 9:25.

«По прибытию на место происшествия, спасатели обнаружили, что грузовой автомобиль слетел с дороги», — говорится в сообщении.

Спасатели отключили автомобильный аккумулятор и с помощью носилок эвакуировали пострадавшего предположительно с переломом правой ноги до машины скорой помощи.