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Происшествия14 июня 2023 3:24

Грузовик слетел с дороги на улице Технической в Томске

Предположительно водитель грузовика сломал ногу
Алёна Мищенко
Фото: поисково-спасательная служба по Томской области

Фото: поисково-спасательная служба по Томской области

Утром 14 июня при съезде с дороги грузового автомобиля на улице Техническая в Томске пострадал водитель. Спасатели эвакуировали пострадавшего, сообщили в томской поисково-спасательной службе.

Сообщение о дорожно-транспортном происшествии поступило оперативному дежурному ПСС 14 июня в 9:25.

«По прибытию на место происшествия, спасатели обнаружили, что грузовой автомобиль слетел с дороги», — говорится в сообщении.

Спасатели отключили автомобильный аккумулятор и с помощью носилок эвакуировали пострадавшего предположительно с переломом правой ноги до машины скорой помощи.

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