13-летний подросток погиб после наезда мопеда в Томской области

Фото: УМВД по Томской области

В ночь на 15 июня в Шегарском районе Томской области после наезда мобеда VENTRO RIVA II погибла 13-летний пешеход. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Авария произошла 15 июня около 00:50 в селе Монастырка.

«По предварительным данным, 16-летний водитель мопеда VENTRO RIVA II, двигаясь по улице Советской, совершил наезд на находящегося на проезжей части 13-летнего пешехода»

Кроме того, светоотражащающих элементов на его одежде не было. Водитель мопеда не имел водительского удостоверения.

В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался.