«Таких помоек еще не видели»: на окраине Томска обнаружили километровую свалку

Большое скопление отходов находится на подъезде к деревне Киргизка. Фото предоставлено героем публикации

Жительница Томска Елена забила тревогу, когда увидела на подъезде к деревне Киргизка гигантскую, по ее словам, свалку. Шокированная заваленными бытовым и строительным мусором окрестностями женщина обратилась в «Народный фронт». Общественники из ОНФ поделились подробностями проблемы с «КП-Томск».

«Я таких помоек никогда в жизни не видела, это просто караул! Я в шоке, что у нас в Томске такое творится», - написала нам томичка Елена. Оказалось, что прямо на выезде из областного центра находится стихийная свалка длиною более километра! Едешь на машине – и все время мусор, мусор, он просто не кончается», - рассказывает координатор регионального исполкома «Народного фронта» по работе со СМИ Владимир Погудин.

Владимир Геннадьевич показал видео, которое прислала Елена. Она сделала запись из окна автомобиля, проехав вдоль всей свалки.

«Со стороны трассы тоже помойка. Свалка растет на глазах на сотни метров, она просто за зиму выросла. Похоже, никто ее никогда не будет убирать. Чтобы сюда попасть, достаточно выехать с улицы Мичурина, проехать 3 километра по Кузовлевскому тракту и повернуть направо, в сторону Киргизки», - взволнованно комментирует на видео Елена.

Активисты ОНФ сразу взяли проблему на свой контроль. Для начала определили, что территория, на которой находится свалка, вдоль дороги и лесного массива у Киргизки, относится к Октябрьскому району Томска. Отправили запрос в администрацию, а также региональному оператору и областному департаменту природных ресурсов.

«Мы потребовали принять меры, ждем официальных ответов. Будем следить и добиваться, чтобы ответственные выполнили свои обязательства и очистили природу от жуткого хлама», - сказал Погудин.

Активист добавил, что жалобы на скопления отходов поступают в ОНФ от томичей регулярно. Еще один из примеров – внушительная свалка в Ленинском районе города.

Фото предоставлено героем публикации

«Рядом с контейнерами у дома 263 на проспекте Ленина безобразие: каждый день хлам только прибавляется. Жители сообщают, что районная администрация на проблему не реагирует. В отделе по благоустройству ежедневно обещают вывезти мусор, горячая линия принимает заявки, санитарная полиция возмущается, а отходы поныне там. Будем и с этим разбираться», - сказал Погудин.

Напомним, ранее «КП-Томск» рассказал, что еще 4 несанкционированные свалки нашли в Шегарском и Кривошеинском районах области. Захламленными оказались сельскохозяйственные угодья – площадь более гектара. Россельхознадзор по Новосибирской и Томской областям предписал владельцам земли очистить участки до конца октября текущего года.

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