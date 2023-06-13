В Шегарском и Кривошеинском районах нашли четыре несанкционированные свалки

Владельцам земельных участков предложено ликвидировать свалки до 31 октября. Фото: управление Россельхознадзора по Новосибирской и Томской областям

В Томской области сотрудники управления Россельхознадзора выявили четыре несанкционированных свалки. Навалы мусора нашли в Кривошеинском и Шегарском районах. Более гектара сельхозугодий оказались захламленными.

«Владельцам земельных участков предложено ликвидировать свалки до 31 октября», - пояснили в управлении Россельхознадзора по Новосибирской и Томской областям.

Правообладателями этих участков являются администрации Кривошеинского и Шегарского районов.

Напомним, что в Томском районе ликвидировали свалку свиного навоза.