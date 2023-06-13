Свалку свиного навоза ликвидировали в Томском районе

В начале июня сотрудники Россельхознадзора убедились, что навоз убран. Фото: управление Россельхознадзора по Новосибирской и Томской областям

В Томском районе, возле села Корнилово, ликвидировали свалку свиного навоза, сообщает управление Россельхознадзора по Новосибирской и Томской областям. Эту свалку специалисты ведомства обнаружили в феврале 2023 года. Площадь ее составила 0,68 гектаров.

«Бурт отходов животноводства при средней высоте 233 см составлял в объеме более 11 тысяч кубометров», - привели данные в управлении Россельхознадзора по Новосибирской и Томской областям.

Собственнику земли предложили в срок до 1 июня устранить эти нарушения. В начале июня сотрудники Россельхознадзора снова проверили территорию и убедились, что навоз убран.

Напомним, что погрузка химикатов и соды на томской железной дороге в мае выросла на 85%.