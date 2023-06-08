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Общество8 июня 2023 4:25

В Томске семьям погибших медиков в аварии вручили награды

Медали Луки Крымского вручал глава региона Владимир Мазур
Ксения Высотина
Медаль Луки Крымского вручается за заслуги в сфере здравоохранения. Фото: "Аргументы и факты"/Наталья Качановская

Медаль Луки Крымского вручается за заслуги в сфере здравоохранения. Фото: "Аргументы и факты"/Наталья Качановская

В Томске вчера, 7 июня, состоялось вручение наград семьям погибших медиков. Медали Луки Крымского вручал губернатор Томской области Владимир Мазур.

Напомним, что 14 декабря 2022 года на трасе под Томском в страшном ДТП погибли 4 выдающихся медика области: заместитель главврача ОПЦ по акушерско-гинекологической помощи Алла Карманова; заведующий отделением анестезиологии-реанимации ОПЦ Юрий Бочков; медицинская сестра дистанционно-консультационного центра ОПЦ Наталья Иванова и водитель дистанционно-консультационного центра ОПЦ Михаил Криницын.

Фото: "Аргументы и факты"/Наталья Качановская

Фото: "Аргументы и факты"/Наталья Качановская

Президент РФ Владимир Путин в апреле 2023 года посмертно наградил медалью Луки Крымского погибших врачей. Девиз награды «За верность долгу и силу духа» - подтверждает высокие моральные качества врачей, которые спешили на помощь к пациентам.

Медаль Луки Крымского вручается за заслуги в сфере здравоохранения. Награды вручили родственникам погибших врачей.

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