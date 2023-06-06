"Жарче, чем в африканской Нигерии": в Томске зафиксирована максимальная температура воздуха

Фото: Ксения Высотина

В Томске продолжается аномальная жара. По прогнозам синоптиков, сегодня, 6 июня, в городе будет фиксироваться максимальная температура воздуха: +37 градусов. Стоит отметить, что Томск обогнал Африку по отметкам на термометре.

На сегодняшний день в Томске синоптики передают от +35 до +37 градусов жары. А вот в Нигерии, в федеральной республики Африки, на сегодня по прогнозу +23 градуса. В Кении - +17 градусов, а в ЮАРе +22 градуса.

Также отметим, что южная часть России сейчас тоже отстает от Томска. Например, в Сочи сегодня прогнозируют +20 градусов, а в Крыму до +25 градусов.

Ранее сообщалось, что причиной такой погоды в Томске стали тропические воздушные массы.

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