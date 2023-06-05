В Томске из-за аномальной жары на выходных пострадали 5 человек

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Из-за аномальной жары, которая началась на выходных в Томске, пятерым горожанам потребовалась медицинская помощь. Из них был один ребенок, сообщили в департаменте здравоохранения по томской области журналисту "КП-Томск".

"Пять человек, в том числе один ребенок, обращались в скорую помощь из-за аномально жаркой погоды с 1 по 4 июня. Двое взрослых были госпитализированы", - говорится в сообщении.

В департаменте добавили, что симптомами, указывающими на тепловой удар являются: быстрая утомляемость, головная боль, рассеянность, замеленная спутанная речь, нарушение ориентации в пространстве, учащение пульса, повышение артериального давления, судороги, нарушение дыхания.

Ранее сообщалось, что причиной аномальной жары в Томске стали тропические воздушные массы.