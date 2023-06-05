Причиной аномальной жары в Томске стали тропические воздушные массы

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Синоптики озвучили причину, почему в Томской области уже несколько дней стоит аномальная жара. Оказалось, что это все из-за выноса тропической воздушной массы из тропиков.

"В районах области в конце недели произойдёт резкое понижение температуры воздуха, которое будет сопровождаться усилением ветра и градом. Уже с 8 июня в районах ожидается + 19, + 24 градуса", - рассказывает начальник отдела метеорологии томского гидрометцентра Светлана Рюхтина.

Напомним, что в Томске на предстоящей рабочей неделе воздух может прогреться до +38 градусов.