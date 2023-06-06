Имена новых кандидатов на пост мэра Томска станут известны 22 августа

Фото: Анна Ковалёва

В Томске 22 августа 2023 года проведут конкурс на пост мэра. Об этом сообщил спикер думы Чингис Акатаев.

Напомним, что еще в 2022 году депутаты областной думы поддержали отмену прямых выборов мэра Томска. Теперь выборы мэра проводятся в думе на конкурсной основе.

Томск уже мог быть с мэром в начале этого года, однако выборы признали несостоявшимися 11 апреля, так как оба кандидата, Михаил Ратнер и Максим Лучшев, сняли себя с конкурса. Также отметим, что два месяца назад, на роль градоначальника претендовали восемь человек.