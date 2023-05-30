«Умирала от голода»: томскому ветеринару удалось вылечить истощенную енотовидную собаку

Айна удвоила свой вес за время реабилитации и готова к выпуску на волю. Фото предоставлено героем публикации

Больше месяца томский специалист по диким животным Нина Крылова спасала от верной смерти необычного пациента. Истощенную енотовидную собаку нашли в деревне Малая Михайловка 22 апреля. Зверек, которого поначалу приняли за лисенка, неподвижно лежал у частного дома, свернувшись комочком. К сегодняшнему дню енотка набралась так много сил, что пытается разобрать вольер. Что будет дальше с красавицей-дикаркой, ветеринар рассказала «КП-Томск».

Было / стало. Фото предоставлено героем публикации

«Сейчас с уверенностью можно сказать, что у Айны успешно прошел период реабилитации. Вес она набирала стремительно и показала прекрасный результат. Вместо 2-килограммового скелетика стала такая пухляка – около 4 кг. У нее даже глаза были впавшими сначала, а теперь нормальные глазки, сильно похорошела», - рассказывает Нина Крылова.

Откармливали енотовидную собаку видоспецифичным кормом – грызунами, насекомыми - то есть, тем, что обычно едят хищники. «Также в рацион добавляли мясо курицы и говядины, поскольку сейчас с мышами большая напряженка, их категорически не хватает», - уточнила врач.

Ухаживая более месяца за еноткой, Нина специально вела себя отстраненно, чтобы не приручать дикого зверя. Профессиональное поведение ветеринара позволило животному не утратить свою способность выживать в природе самостоятельно.

«Айна не сильно знает, что источник еды равно человек. Она где-нибудь в переноске днем спит, спряталась, где-то в углу сидит, а я потихонечку пищу подкинула и ушла, все. То есть, у нее привязка не появилась, из рук в рот не кормили. Поэтому сейчас она прекрасно себя ведет – это именно то, что надо для выпуска на волю», - поясняет врач.

Нина рассказала и том, как менялось поведение енотовидки за время пребывания в центре реабилитации. Когда волонтеры только привезли Айну, она была спокойной из-за упадка сил.

«Изначально малышка относилась лояльно - не реагировала на человека, давала спокойно к себе притрагиваться, чтобы взвесить или произвести какие-то другие манипуляции. Как только набрала сил, стала более дикой - убегает, если нарушать границы. Когда последний раз взвешивали, она уже агрессировала, показывала все повадки дикого зверя», - делится врач.

Судя по всему, подвижной и активной енотовидке удалось завоевать благосклонность других питомцев ветиринара. Кто-то из собак принес Айне свой мячик и каким-то образом засунул игрушку ей в вольер.

Фото предоставлено героем публикации

«Обнаружила следы преступления – погрызанный мячик в вольере. Я думала, что собаки потеряли его на прогулке, а, оказывается, они решили им поделиться с Айной. Иначе он в вольере не мог оказаться, поскольку там только те игрушки, которые нельзя разгрызть. Пришлось изъять, чтобы не, дай Бог, не наелась кусочков», - рассказала Нина.

Специалист добавила, что енотовидной собаке осталось набрать еще граммов 500, чтобы у нее точно хватило сил выжить в дикой природе. Тогда окрепшее животное можно будет выпускать на волю.

«Она очень ждет этого момента, уже категорически против сидеть в вольере. Постоянно наводит в нем свои порядки, но чаще - пытается разобрать клетку, чтобы выбраться», - добавила Крылова.

На днях ветеринар собирается связаться с департаментом охотничьего и рыбного хозяйства Томской области и выяснить, где в регионе фиксируют самую большую популяцию енотовидных собак. Именно там выпустят на волю вылеченного пациента. Повстречаться со своими сородичами в лесу пушистая красавица-Айна сможет уже примерно через неделю.

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