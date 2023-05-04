«Уже не двигалась от истощения»: жители Томской области спасли от смерти енотовидную собаку

Айна стала одной из самых необычных посетительниц центра реабилитации диких животных. Фото предоставлено героем публикации

22 апреля 2023 года жители Томской области обнаружили в деревне Малая Михайловка необычное животное. Оно походило на лису и на енота одновременно. Лежало, свернувшись комочком, у стены частного дома и никак не реагировало на человека. О находке сообщили ветеринару – специалисту по реабилитации диких животных Нине Крыловой.

«В социальных сетях обратились ко мне по поводу якобы лисенка. Нельзя было точно понять, что это за зверь лежит, но он явно плохо себя чувствовал. Я нашла волонтера, который экстренно выехал за зверечком и привез его мне. По осмотру стало понятно, что этот ребятенок – енотовидная собака, девочке порядка годика. Это животное часто путают и с енотом, но они даже не родственники», - рассказывает «КП-Томск» Нина Крылова.

Фото предоставлено героем публикации

Врач диагностировала у зверя крайнюю степень истощения. Прощупывались все кости, позвоночник, ребра.

«Прям пушиночка была. Из-за шерсти выглядела нормально, но когда на руки поднимаешь, это просто скелетик воздушный – 2,2 кг вместо положенных 3,5-4. Параллельно шло обезвоживание. Признаков травмы и заболевания не было. Думаю, поскольку зверь еще не опытный, прошлогодний, он, скорее всего, набрал недостаточную массу перед зимой. В наших суровых условиях Сибири енотовидные собаки ложатся в спячку, за время которой в данном случае и наступило постепенно истощение», - говорит специалист.

Красавица Айна ведет себя спокойно, но настороженно. Фото предоставлено героем публикации

По мнению ветеринара, енотовидка могла, в принципе, не выжить этой зимой. Однако малышка, сильно похудевшая, проснулась и попыталась найти пропитание. В поисках еды вышла поближе к людям.

«Добыть пищу в частном секторе тоже ей особо не удалось. Дело в том, что там, как я поняла, оказались, в основном, дачи, строящиеся дома, так что даже на помойках не было достаточно пропитания. Ну и выбилась совсем из сил, легла уже комочком рядом с одним из домов. А в лесу она в таком состоянии и вовсе не могла ни охотиться, ни много ходить в поисках еды», - пояснила Нина.

Врач сразу уточнила, что, в целом, выход к людям – довольно нетипичное поведение для енотовидой собаки.

«Вообще они обычно стараются держаться подальше, поэтому их редко видят и многие даже не знают, что вообще такие звери существуют. При встрече в лесу будут стараться удрать как можно дальше. Еще у енотовидок интересная особенность – они умеют притворяться мертвыми, если их застать врасплох. Даже дыхание задерживают крайне профессионально», - рассказывает специалист.

Фото предоставлено героем публикации

Годовалую енотку назвали Айной и начали откармливать – давать еду маленькими порциями, но часто. С первого дня необычная гостья центра реабилитации продемонстрировала отменный аппетит.

«При человеке она стесняется кушать, но положишь перед ее мордочкой еду, отойдешь, буквально через 2 минутки возвращаешься – все уже пусто, быстро исчезает. Сейчас Айна ест вперемешку курочку, индейку и видоспецифичный корм - суточных цыплят, перепелят и мышей, до сих пор маленькими порциями. Первые 4-5 дней вообще давали через час-полтора в мизерных объемах, чтобы не нагружать желудочно-кишечный тракт, ведь было неизвестно, сколько она голодала. Когда я поняла, что у нее исправный стул, работает как часики, чуть увеличила порции, теперь даю каждые 3-4 часа», - делится врач.

Постепенно енотка перестала лежать на одном месте, начала проявлять характер, наводить в вольере свои порядки.

«У нее переноска как домик стоит, я внутрь наложила сено самое мягонькое, чтобы удобно было. Нет, Айна говорит, что ей сено там не нужно, она оттуда все выгребает и лежит просто в переноске. Делает перестановку постоянно в вольере. То у нас миски летают, то воду переворачивает», - рассказывает Крылова.

По словам Нины, особой агрессии к человеку енотовидная собака не проявляет, ведет себя вполне спокойно.

«Это связано и с ее состоянием, силенок пока не много, как-то сопротивляться она не старалась. Хотя сейчас уже видно, что руки к ней лучше не тянуть, может и огрызнуться. При этом первая не кидается, к ней в вольер спокойно можно зайти, прибраться, воду налить, еду положить. Она не побежит на тебя, в отличие, например, от диких лисиц. Сколько у меня было лисят – к ним в вольер заходишь, все, там только со шваброй обороняться. Чувствуют, что в замкнутом пространстве, что к ним идет опасность, и они не убегают, а именно нападают», - признается ветеринар.

Фото предоставлено героем публикации

Почувствовав прилив сил, Айна начала пытаться выбраться из вольера. Врач догадалась об этом, заметив следы укусов на прорезиненном покрытии решетки.

«Она этим пытается говорить: «Все, я силенок набралась, готова к выпуску!». Но еще рано. Выпустим на волю только после того, как наберет уже хорошую массу тела. Думаю, недели через 3 взвесимся, и там уже будет понятно, пора ли», - сказала ветеринар.

Врач добавила, что за время пребывания у человека спасенные дикие звери могут привыкнуть к готовой еде. К тому, что ее принесут в миске, и не нужно будет охотиться. Чтобы избежать такого поворота событий, Нина старается не только давать животными видоспецифичную пищу, не приучая к домашней, но и по минимуму с ними контактировать.

«Любое общение с человеком для дикого животного – это стресс, для Айны в том числе. Я не хочу подвергать переживаниям животинку, поэтому лишний раз вообще не трогаю и даже к вольеру без повода не подхожу», - сказала Нина.

Фото предоставлено героем публикации

Выпускать на волю Айну собираются далеко от населенных пунктов. Это поможет дикому животному быстро адаптироваться к естественной среде обитания.

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