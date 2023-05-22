В Томской области 21 мая в селе Пушкаревка сгорело более 30 построек

Погибших и пострадавших – нет. Фото: "Регион-70"

ГУ МЧС по Томской области 21 мая в 16.07 получило сообщение о возгорании в окрестностях села Пушкаревка. На момент прибытия первого подразделения пожарных горели нежилые строения и сухая трава, сообщили в пресс-службе спасателей.

"Ситуация осложнялась тем, что строения расположены на острове. На трех лодках пожарные были доставлены на другой берег. Привлекались также добровольные пожарные дружинники", - говорится в сообщении.

В МЧС также добавили, что задействована была одна мотопомпа. Ликвидировано возгорание в 23:40. Всего сгорели 34 дощатых строения и сухая трава на площади 10 гектаров. Погибших и пострадавших – нет.