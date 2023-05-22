«Пусть папа не слышит, как плачу»: томичка рассказала о реакции сына на звонки мобилизованного отца

Мужа Екатерины мобилизовали в октябре 2022 года. Фото предоставлено героем публикации

«Слышит в трубке голос папы - слезы появляются. И так при каждом звонке с передовой. В 7 лет сын все понимает, от него ничего не скрывали. Начинает говорить с отцом, подходит ком к горлу, не хочет это показывать - отдает трубку и уходит плакать», - рассказывает Екатерина журналисту «КП-Томск». Женщина и сама то и дело еле сдерживает слезы при разговоре.

Скрывая эмоции от отца, мальчик старается быть на него похожим – мужественным и стойким. Таким описала Екатерина своего любимого.

«Он звонит практически каждый день, и всегда сын говорит: «Я тебя люблю, скучаю, когда приедешь?». Отвечает: «Не скоро еще, сынок». Ребенок волнуется: «А точно папа вернется?». Или, бывает, когда я плачу, меня успокаивает: «Мамочка, не переживай, папа приедет, все будет хорошо, он обещал», - делится Екатерина.

Фото предоставлено героем публикации

Главу семейства томичи не видели с октября, и в отпуск он собирается еще не скоро. Екатерина пояснила, почему отдых супругу ждать так долго.

«Там очередность уже сформировалась, сначала должен сходить в отпуск личный состав. Мой муж – командир взвода в мотострелковой бригаде, у него 3 отделения. И поскольку он занимает вышестоящее звание, приедет после всех остальных. Тех, кто находится на более безопасной территории, могут отпустить сразу человек по 6. А вот у наших парней строго: приходят по трое раз в месяц на 2 недели и 4 дня на дорогу. Во взводе 30 человек, так что растянутся поездки месяцев на 10. Конечно, печально, что кто-то там пробудет без отпуска год», - говорит Екатерина.

Женщина вспоминает, как боялась осенью, что мужу придет повестка. Когда ее получили многие знакомые, мужчина начал присматривать себе вещи, в которых поедет служить. Говорил: «Где для меня повестка? Я знаю, что она будет».

«3 октября мы вышли с ним из дома, он снова: «Где же моя повестка?». Стоим во дворе, заезжает машина. Он говорит: «Вот она приехала», я: «Да не может быть». Выходят двое военных, спрашивают, где такой-то. Он: «Я здесь». Расписался, получил. Для меня это был удар. Я все-таки надеялась, что обойдется, хоть он и подходил по параметрам – имеет опыт срочной службы командиром в танковых войсках», - признается Екатерина.

24 октября, перед отправкой, томичка попросила супруга пообещать, что вернется. «Уже из поезда он написал: «Ты береги себя и сына. Что бы со мной ни случилось, знай, что я всегда рядом, я всегда буду с вами», - делится Екатерина и снова плачет.

Парней отвезли в Чебаркуль Челябинской области, в учебной части они пробыли около 2 месяцев. Когда приехали на Украину, связь пропала на 2 недели.

«Это были самые напряженные моменты, когда все ребята молчали. В нашем взводе не только томичи, есть еще из Нижневартовска и других городов. В общем чате с женами мы ежедневно информацию передаем – кто звонил, что происходит. Затем связь с парнями восстановилась, а самая главная фраза в чате стала такая: «муж позвонил, все живы-здоровы», - говорит жена бойца.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Она уточнила, что супруг практически ничего не рассказывает о своих боевых задачах – говорит, информация засекречена. Мужчина не скрывает от жены лишь то, что их позиции обстреливают каждый день, и что парни к этому уже привыкли.

«Насколько я знаю, та позиция, которая у них занята, они на ней стоят для обороны, чтобы наши фланги не пробили противники. Сначала, когда ребята только приехали, были далеко от этой точки, а потом их перекинули на самую первую линию», - объясняет Екатерина.

Однажды муж сказал ей по телефону, что в подразделении требуются тепловизоры. Женщина обратилась в разные организации, которые собирают гуманитарную помощь. Выяснилось, что ждать придется месяца 2-3. Тогда объединившиеся в чате жены военных взяли дело в свои руки - они сами организовали сбор. Опубликовали объявления об этом в своих статусах в воцапе.

«Сработало сарафанное радио, которое распространило информацию. Мне звонили из разных городов спросить, действительно ли я существую, чтобы мне перевести деньги на карту. Дошло до того, что люди из Владивостока и самых разных точек России откликнулись. Всего за неделю нам удалось собрать 264 тысячи рублей. Купили 1 тепловизор и еще на второй добавили средства в «Народном фронте», через который мы и передали эту технику. Не зря говорят, что Россия - щедрая душа!», - рассказывает Екатерина.

Фото предоставлено героем публикации

Женщина добавила, что ее подбадривает настрой мужа. По ее словам, он держится с оптимизмом. Уверенно говорит, что все будет хорошо.

«Понимаю, что боевой опыт может как-то изменить его, наложить отпечаток. Но и мы здесь меняемся тоже, находясь в такой напряженной обстановке. При этом я с ним уже 15 лет, все переживу для того, чтобы дождаться. Я ему сказала: «При любом раскладе я с тобой до конца». Все закончится рано или поздно, других вариантов я никаких не рассматриваю – обязательно любимый приедет, будем снова все вместе: я, он и сынок», - поделилась Екатерина.

Напомним, ранее «КП-Томск» рассказал о другой томичке, которая ждет супруга, отправившегося на СВО добровольцем.

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