«Браслеты выживания»: для томских участников СВО изготовили тактические аксессуары

Волонтеры используют для плетения специальный станок. Фото: Telegram-канал "Все для фронта 70".

Для земляков, участвующих в спецоперации, томские волонтеры изготавливают так называемые «браслеты выживания». Своеобразный тактический аксессуар в критической ситуации может спасти жизнь бойцу. Подробности рассказали в Telegram-канале «Все для фронта 70».

Надежный трос очень удобно носить на руке в виде браслета. Фото: Telegram-канал "Все для фронта 70"

Браслеты плетут из паракорда. Это легкий полимерный шнур из нейлона, который изначально использовали в стропах парашютов в ВДВ. Со временем такими аксессуарами стали пользоваться многие военные. Специальная схема плетения «кобра» или «змейка» позволяет в любой момент быстро извлечь из паракордового браслета легкий и надежный трос. Он может понадобиться для закрепления грузов, экипировки, привязывания рюкзаков к полкам на технике. В экстремальных ситуациях прочная стропа может оказаться незаменимой – например, при спасении из воды.

«Покоится эта «змейка» на запястье своего хозяина до той поры, пока не возникнет надобность в ее услуге. Может она во фронтовых условиях скрепить носилки при транспортировке раненого товарища, зафиксировать шину на повреждённой конечности, может послужить веревкой для просушки одежды», - уточняется в сообщении.

Длина браслета в распущенном виде составляет порядка 4 метров.

Браслет распускается одним движением руки. Фото: Telegram-канал "Все для фронта 70"

«Кроме практической составляющей у браслета есть и психологическая. «Змеиным» видом он сообщает своему повелителю: «Будь спокоен и уверен, мой Хозяин, я на чеку, я всегда рядом, я - под рукой», - добавила автор поста Любовь Никитенко.

«В боевых условиях всегда найдется, где применить веревку. Но, если обычная может запутаться, то эта – удобно сложена в виде браслета. Парни наши просят такие аксессуары, мы делаем!», - рассказала активист «Народного фронта» Маргарита Мешкова.

Фото: Telegram-канал "Все для фронта 70"

Напомним, «КП-Томск» также рассказал, что по запросам военных на передовую отправили уникальные комплексы для очистки воды.

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