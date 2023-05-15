Томские бойцы СВО пожаловались на нехватку питьевой воды

Уникальные мобильные фильтры очищают до 500 литров воды в сутки. Фото: "Народный фронт"

О серьезной проблеме заявили томские участники СВО: им не хватает чистой, питьевой воды. По просьбе военных «Народный фронт» отправил на передовую 10 очистных мобильных комплексов от местного производителя. Об этом «КП-Томск» рассказали представители ОНФ.

«Водоемов в ДНР и ЛНР мало, ведь это регионы с добычей угля и металлургии, в основном. В разных местах - разная ситуация. Основная причина проблемы в том, что бойцы перемещаются, не стоят на месте. Не всегда провизия с водой вовремя доходит до передовой. Кроме того, в скважинах в глухой местности зачастую грязная вода. Она с примесями песка, железа, ее нужно очищать», - пояснил координатор ОНФ Владимир Погудин.

Фото: "Народный фронт"

Комплексы для очистки воды отправили из Томска в зону СВО впервые. Компактные устройства можно применять даже в окопах. На маленьких объектах они удобнее тех крупных станций на колесных базах, которые обычно задействуют на прифронтовых территориях. К тому же, не всегда у бойцов есть возможность использовать электричество и даже включить генератор.

«Один человек способен поднять простую в сборке и использовании мобильную установку весом 40-80 кг, перенести в нужное место. Хотя удобнее это делать вдвоем, держа за ручки. Мы постарались предусмотреть все мелочи, которые в военно-полевых условиях играют важную роль. Установили красный универсальный ключ, иглу для чистки форсунки и индикатор-поплавок, показывающий уровень жидкости в станции. Прямо на корпусе каждого комплекса есть инструкция, а еще мы приложили флешку с подробным видео по сборке», - рассказал разработчик Анатолий Кравцов.

Фото: "Народный фронт"

Томский производитель, который уже более 20 лет выпускает высокоэффективные системы очистки, запатентовал собственную технологию получения питьевой воды из непригодной. Об уникальных изделиях написали в Telegram-канале «Томск в Москве. Представительство Томской области при правительстве РФ»: «Подобные установки не имеют аналогов не только в России, но и в мире».

Грязную воду заливают в цилиндрическую емкость цвета хаки через фильтр. Первый уровень очистки задерживает весь видимый мусор: например, камешки, листья. Второй справляется с мелкими частицами загрязнений при помощи минерала цеолит.

«Та модификация комплекса, которая полегче, автономная, не требует подключения к электричеству. А которая побольше, работает под напором. Ее подсоединяют к шлангу с насосом для подачи воды из колодца, скважины, любого водоема или же к водопроводу. Например, это удобно использовать в прифронтовой зоне, где располагаются медсанбаты, кухни и прачечные», - пояснил Владимир Погудин.

«В те подразделения, где выполняют боевые задачи ребята из Томска, мы на днях передали 5 комплексов, очищающих до 250 литров воды в сутки, и еще 5, очищающих до 500 литров в сутки», - уточнил руководитель регисполкома ОНФ в Томской области Сергей Шаляпин.

Фото: "Народный фронт"

За свой счет томский производитель готов ежемесячно выпускать по одному-два комплекса очистки воды для бойцов. Себестоимость изделия - от 130 до 150 тысяч рублей. В целом, производственные мощности позволяют создавать более 100 станций в месяц, обеспечивая питьевой водой и участников спецоперации, и жителей прифронтовых зон. Однако финансово предприятие не осилит такую нагрузку самостоятельно. Поэтому активисты ОНФ обратились в региональную администрацию с просьбой привлечь средства для финансирования важного социального проекта.

Фото: "Народный фронт"

Добавим, что в рамках 4-й гуманитарной миссии «Народный фронт» доставил на Донбасс не только 10 мобильных комплексов водоочистки, 2 насоса - помпы для откачивания и подачи воды. По предварительным запросам томские бойцы адресно получили также дорогостоящие спецсредства для выполнения задач особого характера: 12 квадрокоптеров, 10 тепловизоров, 10 коллиматорных прицелов, 10 биноклей, 10 комплектов обвесов на автоматы, бронежилеты и антидроновые ружья.

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