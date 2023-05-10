СК по Томской области займется проблемной дорогой в селе Половинка. Фото: "Народный фронт"

После публикации на интернет-портале «КП-Томск» статьи о проблемной дороге в селе Половинки Томского района, в СК по Томской области инициировали проверку. Информацию об этом опубликовали в Telegram-канале ведомства.

Напомним, что сельчане жалуются на плохие дороги как в самом селе, так и на подъезде к нему: по таким сложно будет проехать даже машинам экстренных служб в случае необходимости. Особенно ситуация обостряется весной, когда тает снег, и после дождей.

«В рамках проверки следователи дадут оценку действиям должностных лиц органов местного самоуправления на предмет наличия в них состава преступления о халатности», - отметили в СК по Томской области.

Сообщается, что по результатам проверки примут процессуальное решение. «КП-Томск» будет следить за развитием событий.

Напомним, что в Томской области подтопило некоторые региональные дороги.