В четырех районах Томской области подтопило дороги из-за разлива рек

В Томской области подтопило некоторые региональные дороги Фото: Пресс-служба администрации Томской области

На некоторых региональных дорогах в Томской области образовались переливы, сообщили в администрации региона. Это произошло из-за поднятия уровня воды в реках. С такой ситуацией столкнулись в Колпашевском, Чаинском, Верхнекетском и Первомайском районах.

«В Колпашевском районе из-за перелива ограничено движение транспорта на участке 304 306 км автодороги Томск – Каргала – Колпашево» - прокомментировали в пресс-службе администрации Томской области.

Полностью запретили движение на участке 0 – 5 километров дороги Первомайское – Орехово, на 10,55 километре дороги Усть-Бакчар – Гореловка. Возможно подтопление дороги Подгорное – Игнашкино в Чаинском районе.

В Верхнекетском районе произошло восемь переливов на участке дороги Первомайское – Белый Яр. Но проезд здесь не закрыли, только установили вехи.

Напомним, что в Томске наносят новую разметку на дорогах.