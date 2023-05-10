«Скорая в деревню не заедет»: жители Томской области пожаловались на жуткое бездорожье

"Ни пройти, ни проехать!" - жители деревни Половинка негодуют из-за отсутствия дорог. Фото: "Народный фронт"

Ужасающие кадры сняла жительница деревни Половинка Томского района. Женщина показала, как едет на автомобиле по полутораметровым колдобинам, залитым водой – кошмар для любого автолюбителя. «Здесь на вездеходе ездить, а не на нормальной машине. Только ходовую сделала, опять все гремит, защиту содрала», - пожаловалась сельчанка на видео, которое опубликовало региональное отделение «Народного фронта». Журналист «КП-Томск» разбирался, как решается проблема отсутствия дороги в селе.

«Многочисленные обращения сельчан к местным властям зачастую результата не дают, именно поэтому о подобных бедах люди из разных районов сообщают нам, не оставляя попыток изменить ситуацию. Ямы величиной с полметра на улице Береговая в Половинке – это действительно что-то вопиющее. И дело не только в передвижении самих граждан. Если ЧП – пожарная машина, может быть, и проедет, она все-таки большая, а вот скорая в сильную распутицу - вряд ли, и этого тоже боятся люди. Мы взяли на контроль проблему и обратились в администрацию», - рассказывает координатор регисполкома ОНФ Владимир Погудин.

Фото: "Народный фронт"

Бездорожье жители села Половинка терпят уже не первый год. По их словам, весной, после таяния снега, а также из-за дождей ситуация становится критической.

«Не лучше состояние проезжей части и на подъезде к Половинке. Там 20-километровая гравийная дорога ведет к нескольким населенным пунктам – еще к Иштану, Нагорному, Козюлино и Поздняково. Детишек по ней же возят в школу в Моряковский Затон. «Писали много куда, даже прокурор в прошлом году приезжал. Но воз и ныне там!», - возмущаются жители Томской области», - уточнил Владимир Геннадьевич.

На запрос «Народного фронта» администрация Томского района ответила, что дорожный фонд Моряковского сельского поселения ограничен. Основную часть средств направляют на зимнее содержание дорог.

«Что касается ремонта в селе Половинка, администрацией поселения в 2022 году разработан локальный сметный расчет. В случае выделения дополнительного финансирования работы будут выполнены. При этом в администрации отмечают, что выполнить отвод водных стоков не получится в связи с малой шириной улицы Береговая, которая идет вдоль реки и ограничена глухими заборами частных домов. Для организации водоотвода необходимо проложить канаву через частные земельные участки. Разрешение на это владельцы не дают», - сказано в сообщении.

Власти Томского района добавили, что в первую очередь рассматривают вопросы ремонта самых опасных и интенсивных участков дорог. Обследование дорожной сети выполняют ежегодно весной и летом.

На сегодняшний день жители села по-прежнему разбивают машины, преодолевая огромные ямы и слабо надеясь почти на чудо – на допфинансирование, которое позволит отремонтировать дороги на Береговой и на подъезде к населенному пункту. При этом представители «Народного фронта» продолжают требовать от властей Томского района решить вопрос с отсыпкой и грейдированием дорог. По словам активистов, если меры приняты не будут, представители ОНФ обратятся в администрацию региона и далее в прокуратуру.

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