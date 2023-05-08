Бессмертный полк 2023: где заказать портрет ветерана в Томске для участия в акции

В этом году в области традиционное шествие «Бессмертного полка» пройдет в другом формате. Фото: Ксения Высотина

Приближается День Победы. В этом году в Томской области не будут проводить традиционное шествие «Бессмертного полка» в очном формате, но при этом каждый житель может увековечить память о своем родственнике на автомобиле, одежде или в социальных сетях. В материале «КП-Томск» рассказываем, где заказать портрет солдата для участия в шествии в новом формате.

Напомним, что в 2023 году в Томской области отменили шествие «Бессмертного полка» в традиционном формате из-за вопросов безопасности. Вместо этого портреты своих родных фронтовиков предлагают размещать в интернете, на автомобилях, одежде и на окнах. Позже стало известно, что салют на 9 мая будет также отменен.

Оформить фотографии солдатов для всех форматов «Бессмертного полка» можно самостоятельно с помощью онлайн-конструктора на сайте. На портрете необходимо подписать ФИО ветерана и сделать рамку с эмблемой движения.

Также мы публикуем, где накануне Дня Победы в Томске можно оформить и распечатать портрет героя. Информация взята с официального сайта акции «Бессмертный полк».

Фотосалон «Объектив» (ул. Учебная, 50).

Время работы салона ежедневно с 10:00 до 19:00. Телефон: 555-888.

Центр профессиональных фото-услуг «Фото Сафари центр» (пер. Плеханова 5А).

Время работы пн-сб с 10:00 до 20:00, вск с 11:00 до 19:00. Телефон: 53-01-85, 8-909-543-15-30.

Центры оперативной полиграфии и фотопечати «Принтпортал» (пр. Комсомольский, 58, тел: 30-17-60 и ул. Суворова, 17, тел: 57-64-26).

Время работы: пн-пт с 10:00 до 19:00 (перерыв с 14:00 до 15:00), сб с 12:00 до 17:00.

Рекламная группа «Фиеста» (ул. Алексея Беленца, 8). Время работы: пн-пт с 10:00 до 18:00, сб, вск – выходной. Телефон: 99-06-08.

Копировальный центр «Скан» (пр. Ленина, 133а,).

Время работы: пн-пт с 9:00 до 19:00, сб с 10:00 до 17:00. Телефон: 514-976, 511-847.

Рекламно-производственная компания «Стрит Медиа» (ул. Герцена, 72б). Время работы: пн – пт с 9:00 до 18:00. Телефон: 30-21-71, 8-800-775-70-01.

Согласно данным сайта, все организации являются официальными партнерами «Бессмертного полка» и берут на себя обязательство за качество работ и выполнение их в срок. Стоимость необходимо уточнять на месте.

Напомним, как и в прошлые годы, в День Победы пройдет онлайн-шествие «Бессмертного полка». Для этого все желающие могут загрузить фото своих героев на сайт. Трансляция онлайн-шествия пройдет 9 мая в интернете, по телевидению и на медиаэкранах.