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Общество18 апреля 2023 11:19

В Томске в 2023 году отменят шествие Бессмертного полка

Такое решение приняли в центральном штабе движения
Александра Тайбатрова
Бессмертный полк в этом году не пройдет по улицам Томска

Бессмертный полк в этом году не пройдет по улицам Томска

Фото: Ксения Высотина

В этом году на улицах Томска и всей России не будет шествия Бессмертного полка в традиционном формате, сообщает центральный штаб движения. Вместо этого портреты своих родных участников Великой Отечественной войны предлагают размещать в интернете и на автомобилях.

«Каждый может выбрать удобный для себя формат Бессмертного полка и рассказать о своем герое, разместив портрет ветерана на автомобиле, на одежде или бейдже, поменяв свой аватар в социальных сетях. И тогда лица героев весь праздничный день будут со своими потомками, за чье светлое будущее они сражались», - сказала Сопредседатель Центрального штаба ООД «Бессмертный полк России» Елена Цунаева.

Также россиянам предложили поделиться историями героев своей семьи в социальных сетях. Рассказы с хештэгом #нашБессмертныйполк разместят на своих интернет-ресурсах Бессмертного полка в течение года. А из фотографий празднования Дня Победы с этим хэштегом создадут видеоколлаж. Празднично оформить фотографии для всех этих форматов можно через специальный онлайн-конструктор на сайте Бессмертного полка России.

Сообщается, что решение не проводить в этом году шествие Бессмертного полка в традиционном формате связано с вопросами безопасности.

Ранее томичам рассказали, как будут праздновать День Победы в 2023 году.

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