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Общество3 мая 2023 2:57

В Томске 3 мая заработали городские фонтаны

Погодные условия позволили включить фонтаны
Алёна Мищенко
В Томске заработали фонтаны.

В Томске заработали фонтаны.

Фото: Ксения Высотина

В Томске в среду, 3 мая, включили все городские фонтаны. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Напомним, все фонтаны в городе начали расконсервировать в середине апреля. Традиционно их планировали включить 1 мая. Однако запуск пришлось отложить из-за минусовой температуры.

«С сегодняшнего дня фонтаны Томска начинают свою работу», – говорится в сообщении.

Как ранее сообщали в мэрии, фонтаны на Новособорной и в Сквере студенческих отрядов будут сопровождаться музыкой и светом.

В собственности города находится семь фонтанов – на площади Новособорной, в Буфф-саду, по переулкам Плеханова, Батенькова, Нахановича, Набережной реки Ушайки и в Сквере студенческих отрядов (ул. Красноармейская).

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