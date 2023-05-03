В Томске 3 мая заработали городские фонтаны

В Томске заработали фонтаны. Фото: Ксения Высотина

В Томске в среду, 3 мая, включили все городские фонтаны. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Напомним, все фонтаны в городе начали расконсервировать в середине апреля. Традиционно их планировали включить 1 мая. Однако запуск пришлось отложить из-за минусовой температуры.

«С сегодняшнего дня фонтаны Томска начинают свою работу», – говорится в сообщении.

Как ранее сообщали в мэрии, фонтаны на Новособорной и в Сквере студенческих отрядов будут сопровождаться музыкой и светом.

В собственности города находится семь фонтанов – на площади Новособорной, в Буфф-саду, по переулкам Плеханова, Батенькова, Нахановича, Набережной реки Ушайки и в Сквере студенческих отрядов (ул. Красноармейская).