В Томске перенесли запуск городских фонтанов из-за холода

Фото: Ксения Высотина

Из-за плохой погоды и минусовой температуры в Томске перенеси запуск городских фонтанов. Они заработают, когда станет теплее, сообщает пресс-служба мэрии.

Напомним, что сегодня, 1 мая, в городе должны были включить семь фонтанов: на площади Новособорной, в Буфф-саду, в переулках Плеханова, Нахановича, на площади Батенькова, улице Набережной реки Ушайки и в Сквере студенческих отрядов (улица Красноармейская).

По словам администрации, такая погода, как сегодня, может отрицательно сказаться на работе оборудования.